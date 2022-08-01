وزير المالية البريطاني: «تراس» تدير الاقتصاد بطريقة محافظة

أيد وزير المالية البريطاني، نديم الزهاوي، رسميا ترشيح وزير خارجية البلاد، ليز تراس، لزعامة حزب المحافظين الحاكم، وبالتالي رئاسة وزراء البلاد، خلفا لرئيس الحكومة المستقيل بوريس جونسون.

وسيصوت أعضاء حزب المحافظين الحاكم، عبر البريد خلال شهر أغسطس الجاري، لاختيار خليفة جونسون، ما بين وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير المالية السابق، ريشي سوناك، ومن المتوقع ظهور نتيجة التصويت في 5 سبتمبر المقبل.

الزهاوي: تراس ستغير العقيدة الاقتصادية التي عفا عليها الزمن

وقال الزهاوي في صحيفة «تليجراف» البريطانية، إن تراس ستغير العقيدة الاقتصادية التي عفا عليها الزمن وتدير الاقتصاد البريطاني بطريقة محافظة.

ومساء الخميس الماضي، تلقت تراس، دعما قويا من وزير دفاع البلاد، بن والاس، الذي كتب في صحيفة «التايمز» البريطانية، أن تجربة وزيرة الخارجية تجعلها في أفضل موقع للدفاع عن المملكة في هذه الأوقات العصيبة.

ووفي وقت سابق، قال توم تاجنهت، الذي تم استبعاده من المنافسة حول زعامة حزب المحافظين الحاكم، في جولات سابقة من التصويت، إن وزيرة الخارجية لديها القرار والتصميم والشغف لتكون رئيسة لوزراء البلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة «الأيام» البحرينية.

سوناك يتعهد بخفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل إلى 16%

من جانبه، وعد سوناك بأكبر تخفيض في ضريبة الدخل منذ 30 عامًا، وتعهد وزير المالية السابق، بخفض المعدل الأساسي من 20% إلى 16% إذا أصبح رئيسًا للوزراء، كما تعهد بالتنفيذ التغيير بحلول نهاية البرلمان المقبل.

وسيعني تعهد وزير المالية السابق، أن ملايين الأسر ستدفع خمس أقل من ضريبة الدخل، وأوضحت صحيفة «تليجراف» البريطانية، أن الشخص الذي يحصل على متوسط ​​راتب في المملكة المتحدة يبلغ 32000 جنيه إسترليني سيوفر حوالي 777 إسترلينيا.