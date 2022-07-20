رئاسة وزراء بريطانيا تقترب من ريشي سوناك ذي الأصول الهندية

تقدم وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك، ذي الأصول الهندية، أكثر في السباق من أجل الفوز برئاسة وزراء بريطانيا، بحصوله على 118 صوتًا في تصويت جديد أجراه نواب حزب المحافظين الحاكم، وأظهر احتدام المنافسة على المركز الثاني، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية عن وكالة الأنباء الفرنسية.

رئاسة وزراء بريطانيا بين ريشي سوناك وبيني موردنت منافسة

وبعد جولة رابعة من التصويت لاختيار خليفة بوريس جونسون، بقيت وزيرة الدولة للتجارة الخارجية، بيني موردنت، في المركز الثاني بعد ريشي سوناك، وذلك بحصولها على 92 صوتًا، وتلتها وزيرة الخارجية ليز تراس بـ86 صوتًا، وفق النتائج التي أعلنها المسؤول عن تنظيم الاقتراع الداخلي، جراهام برادي.

ومن المقرر أنَّ يجرى اقتراع خامس وأخير للنواب المحافظين، اليوم الأربعاء، لحصر المنافسة بين مرشحَين نهائيَين سيختار بينهما المنتسبين إلى الحزب، البالغ عددهم 200 ألف زعيم من خلال الاقتراع عبر البريد، على أن يتم الإعلان عن النتيجة في الخامس من سبتمبر المقبل.

جاء هذا الاقتراع الداخلي في حزب المحافظين إعلان بوريس جونسون في 7 يوليو استقالته من رئاسة وزراء بريطانيا، بعد موجة استقالات داخل حكومته إثر سلسلة من الفضائح التي تورط بها.

ريشي سوناك.. من نائب في البرلمان للوزارة

وكان ريشي سوناك، المرشح الأوفر حظًا لـ رئاسة وزراء بريطانيا، قد أصبح نائبًا في البرلمان عام 2015، عن دائرة ريتشموند في شمال يوركشاير. وبحلول فبراير عام 2020، أصبح وزيرا للمالية.

وبعد توليه هذا المنصب كان على ريشي سوناك أن يكافح سريعًا ضد وباء فيروس كورونا، إذ أنفق مبالغ كبيرة من المال في محاولة للحفاظ على الاقتصاد خلال فترة الإغلاق. وقد كان الإسراف في إنفاق المال عاملا مهما وراء تعزيز شعبيته، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وقد كانت خطوته المبكرة بترك الحكومة مع زميله الوزير ساجد جاويد، أحد الأسباب التي مهدت الطريق لتوالي الاستقالات الوزارية بشكل كبير، ما أجبر بوريس جونسون في النهاية على الاستقالة.