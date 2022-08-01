القوى العاملة: تعيين 226 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري في المنيا

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا 226 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 4548 شاباً.

التفتيش على 604 منشآت

وقال سعفان إن المديرية نظمت في مجال التدريب المهني 4 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما استخرجت 881 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية خلال شهر يونيو الماضي 604 منشآت، فضلا عن شن 30 حملة تفتيشية، وأسفر ذلك عن تحرير 147 محضراً للمنشآت المخالفة، وعمل 37 غلق إداري، وعقد 30 ندوة توعية «إعرف - إحمي نفسك»، فضلاً عن بحث 24 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

صرف 28 منحة مولود جديد

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، صرفت المديرية 28 منحة مولود جديد بإجمالي 56 ألف جنيه، و6 منح زواج بـ18 ألف جنيه، و12 منحة وفاة أقارب من الدرجة الأولى بمبلغ 32 ألف جنيه، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية (علاج - عمليات جراحية صغرى) لـ23 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالي 52 ألفاً و258 جنيها.

كما قامت المديرية في مجال التفتيش العمالي، بالتفتيش على 1117 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2802 عاملاً، وأسفر عن تحرير 84 محضراً، وعمل 12 ندوة توعية، كما تلقت المديرية 32 شكوى عمالية، و5 شكاوى منها تعذرت تسويتها وإحالتها للقضاء، وتم تسوية شكوى، و20 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، بالتفتيش على ومتابعة 210 منشآت.