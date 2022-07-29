القوى العاملة: استكمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة ضمن «حياة كريمة»

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة أن مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة تقوم حاليًا باستكمال حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة، فضلا عن استخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها صحيا واجتماعيا ضمن مبادرة «حياة كريمة».

الوادي الجديد تستكمل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة

وقال وزير القوي العاملة: إنه في هذا الإطار استكملت مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد عمليات الحصر المستمرة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الحالية في مدينة الخارجة، حيث قامت بتشكيل حملة للقيام بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمدينة، واستخراج شهادات قياس مستوي المهارة مجاناً، تمهيدا لتسجيلهم بمنظومة قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية.

تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة يتم بالتعاون بين المحافظة والجهات المعنية

ومن جانبه أشار أحمد حسين طليب مدير المديرية، إلي أن عملية التسجيل والحصر تتم بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية، لتغيير مهن العاملين إلى مهن العمالة غير المنتظمة التي يعملون بها على أرض الواقع، تحت إشراف مهندسي تلك المشروعات وحسب درجة مهارة كل عامل، وتتحمل حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالمديرية تكلفة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة لهؤلاء العاملين، تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ.