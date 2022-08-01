ارتفاع إصابات كورونا عالميا إلى 582.1 مليون حالة

سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، عالميا، 582 مليونًا و173 ألفًا و485 حالة، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 6 ملايين و419 ألفًا و833 حالة وفاة، بينما تعافى 552 مليونا و329 ألفا و587 حالة، وفقا لما ذكره موقع «وورلد ميتر».

وفي كوريا الشمالية، سجلت السلطات الصحية، لليوم الثالث على التوالي، «صفر إصابات» بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» أو ما تطلق عليه السلطات اسم «بيونج يانج»، اسم «الحمى».

إجمالي إصابات كورونا في كوريا الشمالية 4.77 مليون

وقال «مقر الوقاية من الوباء» الكوري الشمالي، إن إجمالي الإصابات في البلاد، بلغ 4.77 مليون، مشيرا إلى تعافى 99.99% من الحالات، فيما يخضع 144 آخرين للعلاج.

واعتبارًا من 5 يوليو الجاري، بلغت حالات وفيات الفيروس في كوريا الشمالية 74 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية تسجل 44689 إصابة جديدة بـ«كورونا»

وفي الجارة الجنوبية، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض»، 44689 إصابة جديدة بـ«كورونا» بينها 436 حالة وافدة من الخارج، و21 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصالات في البلاد إلى 19820739 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 25068 حالة وفاة.

وأشارت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، إلى تسجيل 287 حالة حرجة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية

من جانبها، أعادت السلطات في نيوزيلندا، فتح حدود بلادها بالكامل، اليوم الاثنين، أمام الزائرين من جميع أنحاء العالم، للمرة الأولى منذ الإغلاق بسبب «كورونا» في مارس من العام قبل الماضي 2020.

وسمحت نيوزيلندا، دخول العبارات السياحية واليخوت الترفيهية الأجنبية إلى موانئ البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.