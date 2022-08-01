وزير الري: أمطار الهضبة الأثيوبية تدور حول المعدلات الطبيعية

عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيرادات نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المُثلى للموارد المائية، وتوفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار في منابع النيل والهضبة الأثيوبية، حيث تبين أن معدلات الأمطار تدور حول المعدل الطبيعي خلال شهر يوليو، كما تم متابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي مع الاستمرار في إنعقاد اللجنة بشكل دوري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

عبد العاطي: نعمل على إدارة فترة أقصى الاحتياجات بنجاح وبأقل معدل للشكاوى

وأوضح أن الوزارة نجحت خلال الأعوام الماضية في إدارة فترة أقصى الاحتياجات بنجاح، وبأقل معدلات من الشكاوى، من خلال بذل جهود كبيرة لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، مؤكداً الإستمرار في بذل نفس الجهد خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية لإدارتها بنجاح وتوفير الخدمات لكافة المنتفعين بأعلى درجة من العدالة.

رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات

ووجه الدكتور عبد العاطي، بالإستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات، والمرور الدوري على المجاري المائية والمحطات لضمان جاهزيتها، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ النقالي، للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ومواجهة أية إزدحامات فى المجاري المائية، وتلبية كافة الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي.