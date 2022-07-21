وزير الري: تجفيف موقع قناطر ديروط الجديدة تمهيدًا لبدء الإنشاءات

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة، حضره الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والمهندس حسام طاهر رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندس محمود رافع رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتصميمات بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى.

إزالة التعديات الواقعة على أملاك الري

ووفقًا لبيان صحفي، قال الوزير، إن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية يهدف لتحسين عملية الري في زمام 1.60 مليون فدان في خمس محافظات هي «أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة»، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، وذلك استكمالا لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف، حيث تم خلالها إنشاء قناطر «اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب».

وأضاف أن هذا المشروع الكبير، ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، وفى إطار المجهودات الكبرى المتواصلة لتنمية الصعيد والذي يحظى بالأولوية في مشروعات التنمية.

وزير الري: التعديات تمثل عائقًا أمام صيانة وتشغيل المنشآت المائية

وأشار الدكتور عبد العاطي إلى أن أجهزة الوزارة قامت بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الري بنطاق المشروع، مشيراً إلى أن مثل هذه التعديات تمثل عائقًا أثناء أعمال إنشاء وصيانة وتشغيل المنشآت المائية المختلفة الأمر الذي يستلزم إزالتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان إدارة المنظومة المائية بكفاءة، حيث يمثل نهر النيل وشبكة الترع والمصارف شرايين الحياة في مصر.

واستعرض الدكتور عبد العاطي الموقف التنفيذي للمشروع حيث يجرى حالياً الردم المؤقت بالمجرى المائي، والعمل على نقل 3000 طن من الستائر المعدنية لموقع المشروع والمقرر استخدامها بالسد المؤقت الذي سيتم إنشاؤه لتجفيف الموقع للبدء في إنشاء القنطرة، كما يجري نهو إجراءات نقل ماكينة إنزال الستارة المعدنية لموقع المشروع.

ويجري إعداد منطقة التجهيزات الرئيسية التي سيكون بها الورش الرئيسية ومحطة خلط للخرسانة الجاهزة التي سيتم استخدامها خلال الإنشاء، والعمل على نقل الكوبري المؤقت المقرر استخدامه في الموقع أثناء عملية الإنشاء لمرور المعدات للموقع الجديد لفم ترعتي الديروطية والبدرمان.

وانتهت جسات التربة في الموقع الجديد لفم ترعة الديروطية، وجاري التجهيز للبدء في جسات التربة داخل القطاع المائي لـ بحر يوسف وكذلك الموقع الجديد لفم ترعة البدرمان، حيث تهدف هذه الجسات للحصول على عينات من التربة لتحديد الخصائص المختلفة لطبقات التربة التي سيتم إنشاء القنطرة الجديدة عليها.