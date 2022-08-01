تحصين 227 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة

نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور أحمد عيادة، حملات لتحصين 16860 رأس ماشية أمس الأحد، ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ انطلاق الحملة حتى الآن 227079 رأسا.

وتوفر مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة عددا من العيادات البيطرية المتنقلة داخل القرى بشتى نطاق مدن ومراكز المحافظة، وذلك بمشاركة فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

توفير سبل الدعم للعيادات البيطرية

ووجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بتوفير كل سبل التعاون ومتطلبات الحملات، مؤكدا سرعة الاستجابة للفرق البيطرية التي ستتواجد بمدن وقرى المحافظة.

وشدد محافظ البحيرة علي ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات من أجل الحد من انتشار المرض، والتأكد من تسجيل التحصين ببطاقة تسجيل الحيوان، وذلك في إطار دعم المحافظة المواطن في التصدي لمرض الحمي القلاعية والوادي المتصدع والحفاظ على الماشية والثروة الحيوانية للمزارع.

بداية حملات التطعيم

يذكر أن محافظة البحيرة بدأت منذ منتصف الشهر الماضي حملتها لتطعيم الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، حيث تنفذ يوميا حملات مكثفة تجوب القرى ويجر الإعلان قبلها بوقت كاف لاستعداد المزارعين لتطعيم الماشية الخاصة بهم.

وتنفذ مديرية الطب البيطري ندوات ومؤتمرات توعية للمواطنين حول مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، حيث يتم تقديم العديد من الإرشادات حول تلك الأمراض وطرق التعامل معها وكذلك طريق تجنب عدوي الماشية من بعضهم البعض، وتقدم أيضا طرق الوقاية من تلك الأمراض.