«بيطري قنا» تنتهي من تحصين 16 ألف و934 رأس ماشية ضد الحمي القلاعية

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن مديرية الطب البيطري بإداراتها المختلفة قامت في الفترة من 16 إلى 25 نوفمبر الجاري، بعدد من الأنشطة في مجال مكافحة انتشار العدوى وتقديم ‏الرعاية العلاجية للحيوانات والدواجن من خلال تنظيم حملات تفتيشية بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعينة لإحكام الرقابة على المذبوحات والمجمدات والأسماك والدواجن ومصنعاتها بأماكن العرض والبيع.

وأضاف «الداودي» بأن مديرية الطب البيطري قامت بتحصين 16 ألف و934 حيوان في إطار الحملة القومية ضم مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع ، فضلا عن عمل «تقصي إبيديميولوجي» وسحب عينات لعدد 188 من الطيور والدواجن، وذلك في إطار الوقاية ضد الأمراض.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطري بقنا، أنه في مجال المجازر والتفتيش على اللحوم جرى القيام بعدد من الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتم تحرير عدد 92 محضر، بإجمالي 1 طن و48 كيلوجرام من اللحوم والدواجن والأسماك.

علاج 2253 رأس ماشية من أمراض الباطنة والجراحة

وتابع «يوسف» أنه جرى تقديم الرعاية والعلاج لعدد 2253 من الحيوانات ضد أمراض الباطنة والجراحة وتقديم كافة الإرشادات اللازمة للمربيين بمقار الوحدات و المراكز البيطرية وفي أماكن تجمعات هذه الحيوانات طبقا للائحة العلاج الاقتصادي ومكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش لعدد 3250 حيوان، كما جرى تلقيح عدد 1546 حيوان اصطناعيا، مشيرا إلي أنه تم عقد عدد 308 ندوة إرشادية لتوعية المربين بالأمراض التي تصيب الحيوانات والطيور، وذلك من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة، وكذا توعية المواطنين بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والتفاعل مع الوحدات البيطرية والحملات والقوافل البيطرية على مستوى المحافظة، كما تم توفير بطاقات تسجيل الحيوانات وعمل تأمين لعدد 5000 من الحيوانات.