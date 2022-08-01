تفاصيل العثور على جثة متعفنة لشاب مبتور الساق بالخليفة.. «عايش وحيد»

كشفت التحقيقات في واقعة العثور علي جثة متعفنة ومبتورة الساق لشاب يدعى «صلاح أ ص» 45 سنة، داخل منزله بدائرة قسم شرطة الخليفة، بأنه لا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وأوضحت التحقيقات أن الشاب مقيم بمفرده في منزله وغير متزوج، وأنه مصاب بمرضي الضغط والسكري، اللذان تسببا له منذ فترة في بتر ساقة بسبب المضاعفات.

أسرة الشاب المتوفي

وبإستدعاء أسرة الشاب المتوفي أيدت ما جاء في التحقيقات وتحريات المباحث، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وأضافوا أن المتوفي لم يسبق له الزواج بسبب بعض الأمراض المزمنة التي منعته عن العمل في الفترة الأخيرة من حياته، بعد أن تم بتر ساقة وأصبح يجد صعوبة في مغادرة المنزل.

بداية البلاغ

تلقى مامور قسم شرطة الخليفة بلاغًا بإنبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم لشرطة، وبالإنتقال تم تحديد مصدر إنبعاث الرائحة ودخول الشقة عقب استئذان النيابة العامة، وبالمعاينة تبين العثور على جثة في حاله تعفن رمي كامل لصاحب الشقة ويدعى «صلاح أ ص» 45 سنة، وبالفحص تبين أن المتوفي مبتور الساق، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتم العثور على المتعلقات الشخصية للمتوفي، ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة؛ التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.