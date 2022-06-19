حبس المتهم بقتل ميكانيكي وابنه بمنطقة الخليفة.. «اختلفوا على 30 جنيه»

قررت جهات التحقيق، حبس المتهم بقتل ميكانيكي وابنه في مشاجرة نشبت بينهم بعد خلاف على ثمن تصليح «كاوتش»، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، إخطارًا من أحد المستشفيات بالقاهرة بوصول جثمانين تبين فيما بعد أنهما لميكانيكي يدعى «رضا» 68 عاما، وابنه «أمير» 38 عامل، مصابين بطعنات متفرقة بالجسد إثر مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بينهما وآخرين بمنطقة الخليفة التابعة لمحافظة القاهرة.

التحريات: المتهمون تربصوا بالمجني عليهم

وبينت التحريات التي قام بها رجال المباحث بالقاهرة، أن المتهمين تربصوا بالمجني عليهما بعد علمهم بخروج الأب من المسجد بعد إداء صلاة العشاء لينهالوا عليه بثلاث طعنات أودت بحياته على الفور، وعندما حاول الابن التدخل للدفاع عن والده انهالوا عليه بطعنات متفرقة بالجسد مستخدمين في جريمتهم أسلحة بيضاء تسببت في مصرعه.

وجاء في محضر القضية الذي حمل رقم 2216 لسنة 2022، أن سبب الخلاف بين الطرفين هو حضور المتهم «كريم» إلى ورشة المجني عليه الأول «رضا» وطلب منه إصلاح عطل في إحدى عجلات الكاوتش الخاص بسيارته، وبعد إصلاح العطل اختلف المتهم والمجني عليه على ثمن الإصلاح، ليطلب المجني عليه 30 جنيهًا ثمن إصلاح العطل، بينما أراد صاحب السيارة دفع مبلغ 15 جنيهًا فقط، لتنشب بينهما مشادة كلامية في النهاية.

الانتقام من الميكانيكي

انصرف المتهم على إثر تلك المشادة، ليقرر في نفسة العودة والانتقام من الميكانيكي ليقوم بالتربص به وينتظره عقب خروجه من المسجد لينهال عليه بصحبه 4 آخرين بطعنات متتالية تسببت في مصرعه ونجله، وعقب تقنين الإجراءات وأمكن ضبط المجني عليه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بالدفن المجني عليهما بعد توقيع الكشف الطبي عليهم وقررت حبس المتهم وكلفت رجال المباحث بضبط الهاربين وتقديمهم للتحقيق وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.