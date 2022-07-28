شاب يتخلص من حياته شنقًا في الخليفة.. «كان بيحلم يبقى لاعب كرة شهير»

أنهى شاب حياته شنقا بمنطقة الخليفة في القاهرة، على أثر إصابته بكسر في الساق وعدم قدرته على لعب كرة القدم مرة أخرى والقضاء على حلمه بأن يصبح اسم كبير في تلك الرياضة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها.

العثور على جثة شاب مشنوقا في ظروف غامضة

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة بلاغًا بالعثور على جثة شاب مشنوقًا في ظروف غامضة داخل منزله بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «عبد الله.أ»، في العقد الثاني من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه ووجود حبل حول الرقبة، وأثبتت المعاينة عدم وجود إصابات ظاهرية بالجسد.

التحريات: حالة نفسية سيئة

وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الشاب كان عاشق لكرة القدم، وكان يحلم بأن يصبح نجمًا، وأضافت التحريات أن الشاب المتوفي تعرض مؤخرا لكسر في ساقة تسبب له في إعاقة بالقدم تمنعه من اللعب وتحقيق حلمه ما تسبب له في حالة نفسية سيئة، وأكدت التحريات أنه قرر التخلص من حياته شنقا، وتم تحرير محضرًا بالواقعة بعد معاينة جثة الشاب، وأخطرت النيابة العامة.