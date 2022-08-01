قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل محافظ القدس

اعتقلت قوات قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، عدنان غيث محافظ القدس، بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان الفلسطينية.

المخابرات الإسرائيلية ترافق قوات الاحتلال في عملية الاعتقال

ووفقًا لما أفاد به شهود عيان لوكالة «معا» الفلسطينية، فإنّ قوات الاحتلال برفقة أفراد المخابرات الإسرائيلية، اقتحموا منزل غيث ثم اعتقلوه واقتادوه للتحقيق.

استدعاءات متكررة ومنع من السفر

يذكر أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تلاحق محافظ القدس منذ توليه منصبه في شهر أغسطس الماضي، حيث نفذت العديد من الاعتقالات والاستدعاءات المتكررة، كما صدرت بحقه قرارات تمنعه من الوصول إلى مدن الصفة الغربية المحتلة أو السفر للخارج، فضلًا عن إصدار قرار بالإقامة الجبرية في منزله.