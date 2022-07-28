الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال إلغاء ترخيص مدارس في القدس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بسحب ترخيص مدارس الإيمان والمدرسة الإبراهيمية في القدس الشرقية المحتلة، تمهيدا لإغلاقها بحجج وذرائع واهية، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

قرار سحب تراخيص المدارس جزءا من عمليات تهويد القدس

اعتبرت الخارجية، في بيان لها، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذا الشأن جزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس المحتلة ومحاولة فرض المنهاج الإسرائيلي والرواية الإسرائيلية الاستعمارية على المواطنين المقدسيين، وحلقة جديدة من حلقات ضم القدس ومحاربة الرواية الفلسطينية وإلغاء الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، ومحاولة للسيطرة على الوعي الجمعي للمقدسيين وأجيالهم المتعاقبة.

الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن هذا القرار التعسفي

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية المباشرة عن قرار سحب تراخيص مدارس في القدس، الذي وصفته بالتعسفي، مطالبةً المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو، باتخاذ ما يلزم من إجراءات، والضغط على دولة الاحتلال لوقف تنفيذ هذا القرار فورًا.