أجنبية تطعن زوجها بسكين في الوراق: علاقاته كتير ولما عاتبته ضربني

طعنت سيدة تحمل جنسية دولة عربية، زوجها من «زواج عرفي» بسكين، في الوراق، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، واعترفت بارتكاب الجريمة بسبب صفع المجني عليه لها، لمعاتبته على تعدد علاقاته النسائية، ونقل المصاب إلى المستشفى، وأخطر اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.

سيدة تطعن زوجها

تلقى المقدم هاني مندور، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بلاغا بإصابة أحد الأشخاص بجرح طعني، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكشفت التحريات عن أنّ سيدة طعنت زوجها بسبب صفعه لها، لمعاتبتها له على تعدد علاقاته النسائية.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، فأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.