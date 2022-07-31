حكاية مزارع قتل شقيقه خنقا بسبب 5 آلاف جنيه: «روحه طلعت في إيدي»

«عليه فلوس وبيماطل عشان يهرب من السداد» تلك الكلمات قالها مزارع أمام جهات التحقيق مبررًا بها جريمة قتل شقيقه الأكبر بزعم أنه يتهرب من سداد ديون عليه، وشرح المتهم تفاصيل الجريمة التي حدثت داخل منزله في قرية العزيزات بسوهاج خلال مشاجرة جمعته بشقيقه عندما توجه إلى منزله وطلب منه سداد المبلغ المالي وخلال التجاذب في الحديث أسرع المتهم نحو شقيقه وقبض بيديه حول رقبته ولم يتركه إلا جثة هامدة.

مزارع خنق شقيقه حتى الموت بسبب 5 آلاف جنيه

صرخات النساء تعالت في قرية العزيزية بسوهاج في محاولة منهن لإسعاف الشاب الملقى على الأرض فاقدا للوعي وبعدها حضر عدد من الرجال والشباب الذين تأكدوا من وفاة المجني عليه، فأبلغوا الشرطة التي انتقلت إلى مكان الحادث وألقت القبض على المتهم وبسؤاله اعترف بتفاصيل الجريمة بقوله: «كنا بنتكلم عادي بس هو شتمني عشان كده أعصابي فلتت مني وخنقته غصب عني ومكنش قصدي اقتله».

القبض على المتهم بقتل شقيقه في قرية العزيزات

وأضاف المتهم في محضر الشرطة بعد القبض عليه بتهمة قتل شقيقه عمدًا: «روحت له البيت عشان أطلب منه يرجع لي الفلوس السلف اللي خدها مني من شهرين» وخلال الحديث تعالت أصواتهما وقتل أحدهما الآخر في مشهد مؤلم أصاب أسرتهما بحالة من الحزن والحسرة على حال الشقيقين أحدهما جثة والآخر ينتظر حبل عشماوي داخل الحبس.

حبس المتهم بقتل شقيقه بعد اعترافه بتفاصيل الجريمة

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة واعترافه بتفاصيل الجريمة قررت النيابة حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وبينت تحريات المباحث أن الجريمة حدثت خلال مشاجرة بين الطرفين ولم تكن مدبرة، بحسب رواية أسرتهما وعدد من شهود العيان من السيدات اللاتي شهدن تلك المعركة الدامية بين الطرفين.