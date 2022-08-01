مزارع يعترف بتفاصيل قتل صديقيه: هشمت رأس أحدهما وسرقت عجلة وبعتها بـ70 جنيها

جريمة بشعة أصبحت على لسان الكثير في منطقة كفر غطاطي بالهرم، بعد العثور على جثتين لمزارعين مسنين مقتولين في قطعة أرض زراعية، الأمر الذي أدهش الجميع من سكان المنطقة، وسط حالة من الحزن الشديد على فراقهم، وعلى طريقة إنهاء حياتهم البشعة، واصفين المتهم بـ«الخائن» الذي دمر حياتهم، بعد أن كان يتقاسم معهم الحياة، فور علمهم بتحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه.

عرض المتهم على الطب الشرعي

خضع المتهم لجلسة اعترافات تفصيلية حول الواقعة، وأدلى بأقواله، قائلا إنّه هشّم رأس أحدهما عندما حاول منعه من سرقة الدراجة، وفر هاربا، إلا أنّ المجني عليه الثاني شاهده وحاول ضبطه، فاعتدى عليه بحجر وهشم رأسه، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه.

بعد مرور 48 ساعة على ارتكاب الجريمة البشعة، تواصلت «الوطن» مع أسرة الحاج «إبراهيم جودة»، الذي يبلغ من العمر 72 عامًا، أحد الضحايا، حيث أوضحت الزوجة أنّ الجاني والمجني عليهم كانوا أصدقاء منذ 10 سنوات: «بياكلوا ويشربوا و يزرعوا سوا في الأرض جنب بعض، والمتهم ده أكل معاهم عيش وملح وهو بيزرع جنبهم بامية في أرضه، وفي النهاية خلص عليهم سوا، وقبل الواقعة بـ30 يوم كان المتهم يجلس برفقة زوجي، أثناء روي الأرض وفور تركه يكمل باقي روي الأرض، سرق المتهم 65 جنيها كانت في جلبابه».

وتضيف زوجة المجني عليه، أنّها يوم الواقعة تأخر زوجها عن حضوره للمنزل، فانتابها القلق وذهبت للبحث عنه في القطعة الزراعية، لتجد «فاروق» صديق زوجها ملقى على الأرض ومصاب بعدة ضربات في جسده، وغارقًا في دمائه، ووجدت حذاء زوجها ملقى على حافة الترعة، ما تسبب في حالة من الرعب والخوف، وتجمع الأهالي على صوت صراخها، ثم اكتشفوا وجود جثته بمياه الترعة: «لما المباحث حضرت قبضت على 4 أشخاص منهم المتهم، اكتشفنا وقتها إنّه هو الجاني، وسرق العجلة وباعهم لواحد بتاع روبابيكيا بـ70 جنيه». وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وهي الإعدام شنقًا.

محضر بالواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة حين تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثتين في قطعة أرض زراعية بالهرم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثتين لمزارعين مسنين، أحدهما يبلغ من العمر 83 عاما، والثاني 73 عاما، قتلا في ظروف غامضة، وفحصت رجال المباحث عددا من المشتبه بهم، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، وتوصلت التحريات إلى أنّ عاطلا تورط في ارتكاب الجريمة، لمحاولتهما منعه من سرقة دراجة خاصة بأحدهما.

هشم رأس أحدهما عندما حاول منعه من سرقة الدراجة

واعترف المتهم عقب القبض عليه، بأنّه هشم رأس أحدهما عندما حاول منعه من سرقة الدراجة، وفر هاربا، إلا أنّ المجني عليه الثاني شاهده وحاول ضبطه، فاعتدى عليه أيضا بحجر وهشم رأسه، وانتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة الجثتين، ونقلا إلى المشرحة، حيث قررت النيابة تشريحهما، والتصريح بدفنهما، وباشرت التحقيق.