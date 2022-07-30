سرقة ومخدرات وراء قتل عامل شقيقه بسوهاج وكاميرات توثق الواقعة

نشب شجار بين شقيقين في قرية «الغريزات»، التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، بسبب خلافات مالية بينهما، حيث قام الشقيق الأصغر بكسر باب غرفة شقيقة الأكبر الموصد بالأقفال، وسرقة مبلغ مالي من الغرفة، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهما، انتهت بسقوط الأخ الأصغر جثة هامدة.

إخطار أمني بمقتل شاب على يد شقيقه الأكبر

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوصول جثة المدعو «محمد فارس أبو ضيف»، 23 سنة، عامل يومية، مقيم بقرية «الغريزات»، بدائرة مركز المراغة، إلى المستشفى المركزي جثة هامدة، وأفادت تحريات المباحث بأن وراء مقتله شقيقة الأكبر «إسلام فارس أبو ضيف»، 26 سنة، عامل يومية، مقيم بنفس القرية، بسبب خلافات مالية بينهما.

ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة

تم ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، كما تم تحريز كاميرات المراقبة، التي وثقت تفاصيل الواقعة، حيث وقعت المشاجرة أمام منزل الشقيقين في قرية «الغريزات» بمركز المراغة بمحافظة سوهاج.

مشادة تحولت إلى مشاجرة ثم جريمة قتل

وأكد عدد من شهود الواقعة لـ«الوطن» أنه المشاجرة بدأت بتبادل الشقيقين عبارات التوبيخ، نتيجة قيام الشقيق الأصغر بسرقة أموال من غرفة شقيقه الأكبر، لشراء مواد مخدرة، كما قام الأخ الصغير بتهديد شقيقه باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته «كاتر»، ليبادله الأخ الكبير اللكمات والصفعات على وجهه، وفي جسده، ليسقط المجني عليه مغشياً عليه.

وأضاف أحد الشهود أن والدة الشقيقين حاولت الاستغاثة بالجيران لفض المشاجرة بين أبنائها، إلا الجيران رفضوا التدخل، خوفاً من الأخ الأصغر، الذي كان يمسك سلاحاً أبيض في يده.