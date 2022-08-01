تثبيت أسعار الحديد في أغسطس.. والطن يستقر عند 17670 جنيهًا

قررت مصانع الحديد تثبيت أسعارها «تسليمات شهر أغسطس الجاري»، تزامنًا مع استقرار أغلب أسعار مدخلات إنتاج الصناعة.

وأعلنت شركة «حديد عز»، استقرار سعر الطن عند 17,670 جنيهًا شامل ضريبة القيمة المضافة، تسليم أرض المصنع، فيما أعلنت باقي المصانع عن تثبيت أسعارها، باستثناء المصانع الصغيرة العاملة بنظام «الدرفلة»، نظرا لتحركات أسعار خام البيليت.

أسعار الحديد تشهد تراجعًا بقيمة 500 جنيه

وفي أول يوليو شهدت أسعار الحديد تراجعًا بقيمة بلغت 500 جنيه في المتوسط، وكانت مجموعة حديد عز، أعلنت عن خفض السعر للمرة الثالثة في تسليمات يوليو، وبلغ إجمالي الخفض في السعر خلال شهرين 2,330 جنيه في الطن.

وبحسب أسعار أغسطس التي أعلنتها المصانع، بلغ سعر طن حديد السويس، 17570 جنيهًا للطن، وحديد المصريين 17570 جنيهًا للطن، وحديد بشاي 17500 جنيه للطن، بينما بلغ سعر حديد الجيوشي 17300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وحديد الجارحي 17300 جنيه للطن، وحديد المراكبي 17550 جنيهًا للطن، وحديد مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن.

استقرار أسعار الخامات

وقال مصدر مسئول في سوق الحديد لـ «الوطن»، إنّ أسعار الخامات تشهد استقرارًا نسبيا في الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على الأسعار المحلية، موضحًا أن المصانع المتكاملة تستورد نحو 50% من احتياجاتها من تلك الخامات، بينما ترتفع تلك النسبة لدى مصانع «الدرفلة»، لتصل إلى 80% تقريبًا.

وأوضح المسئول أن سلعة الحديد مرتبطة ارتباطا مباشرا بأسعار مدخلات الإنتاج في البورصات العالمية، وهو ما يجعلها تقريبا السلعة الوحيدة التي تشهد أسعارها انخفاضا بانخفاض الأسعار العالمية.

وأشار المصدر إلى أن المصانع تأخذ في اعتبارها حركة الطلب في السوق المحلية، حيث تراجعت معدلات الطلب نسبيًا خلال الأسابيع الماضية، نتيجة مخاوف الركود، مؤكدًا أن المستهلكين الأفراد كانوا يمثلون في السابق 50% من الطلب، لكن هذه النسبة تراجعت بشكل كبير بعد قرارات وقف تراخيص البناء، ولفت المصدر إلى أن المشروعات القومية الحكومية سواء الخاصة بالبنية التحتية أو الاسكان قادت الطلب على مدار الأشهر الماضية.