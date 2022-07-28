جولدمان ساكس: أسعار خام الحديد مرشحة للتراجع في غضون 6 أشهر

حذّر محللو بنك جولدمان ساكس، من أن الفائض الحاد في سوق خام الحديد الناجم عن أزمة سوق العقارات في الصين – أكبر منتج للحديد وخام الحديد عالمياً - سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلعة خلال النصف الثاني من العام.

67 مليون طن فائض صيني

يسير سوق خام الحديد في الصين، على المسار الصحيح عند 67 مليون طن من فائض العرض خلال الفترة المتبقية من عام 2022، بعد عجز قدره 56 مليون طن في النصف الأول، مما يعكس ضعف الطلب على العقارات والتباطؤ الحاد في السوق الصينية، بحسب مذكرة جولدمان ساكس.

تراجع سعر الخام من 110 إلى 70 دولار

وكتب فريق من الاستراتيجيين في جولدمان ساكس بقيادة نيكولاس سنودون في مذكرة بحثية، إن التوقعات تشير إلى تراجع في خام الحديد خلال الأشهر الثلاثة والستة المقبلة إلى 70 دولارًا و 85 دولارًا للطن، على التوالي، من 90 دولارًا و 110 دولارات للطن.

القطاع العقاري يستهلك ثُلث الإنتاج الصيني

وفقًا لـ«جولدمان ساكس»، يرتبط خام الحديد بالنشاط العقاري في الصين أكثر من أي سلعة عالمية أخرى حيث يولد هذا القطاع ما يقرب من ثلث الطلب على الصلب وخام الحديد في الصين.

وتدهورت سوق العقارات في البلاد خلال الأسابيع الماضية حيث رفض العديد من مشتري المنازل دفع قروضهم العقارية للشقق غير المكتملة، وتباطأ تشييد العقارات منذ بداية جائحة كورونا، والتي بموجبها يتم فرض الإغلاق الكامل أو الجزئي في المدن الكبرى الصينية، وهو ما جعل مطوري العقارات غير قادرين على إكمال وتسليم العقارات للمشترين.

وتجلت الأزمة بشكل أكبر من خلال التخلف عن السداد لشركة Evergrande في نوفمبر الماضي، أكبر مطور عقاري مثقل بالديون في البلاد.

صندوق عقاري لدعم المطورين

وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الصين ستطلق صندوقًا عقاريًا لمساعدة المطورين على حل أزمة الديون المعوقة، بهدف جمع ما يصل إلى 44 مليار دولار في محاولة لاستعادة الثقة في الصناعة بالنظر إلى حجم تأثير العقارات على نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني.