أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. يبدأ بـ13 ألف جنيه في الأسواق المختلفة

المهتمون بالبناء والتشييد أو المشروعات الاستثمارية، يبحثون عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة به، وكثر البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن الأسعار، خاصة مع ارتفاعه في بداية تعاملات اليوم مقارنة بالأيام السابقة.

وفي إطار اهتمام الناس وتساؤلاتهم عن استمرار الارتفاع من عدمه، تستعرض «الوطن» فيما يلي أسعار الحديد والأسمنت اليوم وفقا لما نشرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وجاءت أسعار الحديد والأسمنت اليوم كما يلي:

سجل سعر الحديد الاستثماري للطن نحو 17616.73 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو 21 جنيها.

بلغ سعر حديد عز للطن اليوم الأربعاء نحو 18036.55 جنيه، بتغيير في السعر نحو 11 جنيها مقارنة بمعاملات أمس.

بلغ سعر الحديد الجيوشي اليوم نحو 17900 جنيه للطن.

سجل سعر حديد الجارحي نحو 17850 جنيهًا للطن.

بلغ سعر حديد عنتر اليوم نحو 17500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 18070 جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد مصر ستيل نحو 18000 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد السويس نحو 18070 جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد بشاي نحو 18075 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت في مصر

وصل سعر الأسمنت الرمادي إلى 1353.45 جنيه.

وصل سعر طن الأسمنت أرض المصنع الأسمنت المسلح 1550 جنيهًا للطن.

ووصل سعر أسمنت النصر 1480 جنيهًا للطن.

أسمنت قنا 1340 جنيها للطن.

أسمنت السويس 1370 جنيها للطن.

سجل سعر الأسمنت الرمادي اليوم نحو 1428.5 جنيه بتغيير في السعر نحو 6 جنيهات.

بلغ أسمنت السويدي المخصوص نحو 1380 جنيهًا للطن، والممتاز 1480 جنيهًا للطن، وحلوان 1390 جنيهًا للطن.