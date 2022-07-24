أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 24-7-2022 في الأسواق المحلية

مع بداية ساعات الصباح الأولى، زادت عمليت البحث اليوم، عن أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية، خصوصًا بعد حالة الاستقرار التي شهدتها عمليات بيع وشراء الحديد في الآونة الأخيرة، مقابل وجود تباين في أسعار الأسمنت بالأسواق المحلية المصرية.

أسعار الحديد والأسمنت

وفي هذا الإطار، تكشف بوابة «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية المستمرة على مدار اليوم، أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المحلية، وفقًا للنشرة الخاصة بالأسعار، والصادرة عن شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية، وهي كالآتي:

سعر طن الحديد اليوم

وشهد سعر طن الحديد اليوم الأحد 24 يوليو، استقرارًا ملحوظًا عن أسعار بداية الأسبوع كالتالي:

- طن حديد العتال نحو 17000 جنيه.

- طن حديد عطية اليوم 15700 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين 17400 جنيه للطن.

- حديد عز سعر الطن اليوم 17700 جنيه للطن.

- شركة مصر ستيل 15900 جنيه للطن.

- شركة المراكبي الطن 15750 جنيه.

- حديد بشاي اليوم الأحد 17600 جنيه للطن.

- حديد الكومي الطن بسعر 15900 جنيه.

- سعر حديد العشري الطن اليوم 16000 جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي الطن اليوم 15900 جنيه للطن.

- سعر طن حديد سرحان 15750 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

ما زال سعر طن الأسمنت، يشهد تغيير ملحوظا بين يوم وآخر، فما زال متوسط سعره اليوم الأحد يتراوح بين 1280 و1380 جنيهًا، كالآتي:

- الشركة الوطنية للأسمنت «العسكري بني سويف» 1280 جنيهًا.

- مصر للأسمنت قنا الشهيرة بـ«المسلة» 1310 جنيهات.

- أسمنت حلوان سجل سعر 1360 جنيهًا.

- أسمنت وادي النيل بسعر 1340 جنيهًا.

-العربية للأسمنت الشهيرة بـ«المسلح» بسعر 1360 جنيهًا للطن.

- الشركة العربية للأسمنت الشهيرة بـ«النصر» بسعر 1360 جنيهًا.

- لافارج للأسمنت «المخصوص» سجل سعر الطن 1350 جنيهًا.

- العريش للأسمنت، «العسكري» سجل سعر الطن 1275 جنيها.

- أما في شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1375 جنيها.