إنجي علي تعلن شفاءها من فيروس كورونا: أخيرا رجعت لحياتي الطبيعية

أعلنت الإعلامية والفنانة إنجي علي شفاءها تمامًا من فيروس كورونا، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك عقب إصابتها منذ أسبوعين.

إنجي علي تعلن شفاءها من فيروس كورونا

ونشرت إنجي علي صورة لها معلقة عليها: «أخيرًا العودة إلى الحياة الطبيعية بعد أسبوعين من الحجر الصحي، إنها المرة الأولى التي أُصاب فيها بالفيروس وكانت صعبة للغاية، ما زلت لا أستطيع الشم أو التذوق».

وأضافت إنجي: «طاقتي منخفضة للغاية ولكن على الأقل يمكنني الخروج من السرير وقضاء يوم من الاسترخاء والهدوء كما كان من قبل، إنه أمر خطير للغاية في الوقت الحاضر، لذا يرجى جميعًا الاعتناء بأنفسهم والبقاء في أمان، أريد أن أشكر كل من أرسل لي رسائل نصية أو اتصل بي عندما كنت مريضة لقد كان ذلك يعني الكثير بالنسبة ليا، أحبكم جميعًا».

إنجي علي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

وكانت إنجي علي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث نشرت صورة لإيجابية فيروس كورونا، كما شاركت صورة أخرى توضح ارتفاع درجة حرارتها إلى 38.8 درجة، وعلقت على الصورتين، قائلة: «أنا إيجابي كورونا، وهذه هي المرة الأولى منذ بداية هذه الجائحة».

ومن المقرر أن تعود إنجي علي بعد شفاءها من فيروس كورونا لتقديم برامجها عبر الراديو خلال الأيام المقبلة.