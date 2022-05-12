اليوم.. سهر الصايغ ضيفة «أسرار النجوم» مع إنجي علي

تحل الفنانة سهر الصايغ، اليوم الخميس، ضيفة على المذيعة إنجي علي، في برنامج «أسرار النجوم»، عبر إذاعة «نجوم إف إم»، وقناة «نجوم Tv»، في الساعة الثامنة مساءً، لتتحدث عن النجاح الكبير الذي حققه في فيلمها الأخير 2 شارع طلعت حرب، والذي عُرض لأول مرة في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

سهر الصايغ إحدى بطلات فيلم 2 شارع طلعت حرب

كما تتحدث سهر عن مسلسل «المداح 2 – أسطورة الوادي» بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

سهر الصايغ تنتظر عرض الباب الأخضر

يذكر أن برنامج «أسرار النجوم» يذاع الخميس من كل أسبوع، الساعة 8 مساءً، عبر أثير «نجوم إف إم»، وتقدمه إنجي علي، ويستضيف نخبة كبيرة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

سهر الصايغ تستعد حاليًا لعرض فيلمها السينمائي الجديد الباب الأخضر الذي يعد عودة لقصص الكاتب أسامة أنور عكاشة للسينما، وهو العمل الذي تشارك في بطولته مع الفنان الأردني إياد نصار.

فيلم «الباب الأخضر»، تدور أحداثه حول تمسك الإنسان المصري بالمبادئ والأخلاق، تحت أي ظروف، مهما كانت، سيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة، وإنتاج شركة كودكس، إخراج رؤوف عبد العزيز.

كانت سهر قد كشفت فى تصريحات سابقة لـ الوطن أنها كانت تتمنى تقديم شخصية أنهار من شخصيات أسامة أنور عكاشة.