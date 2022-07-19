إنجي علي تعلن إصابتها بكورونا: أشعر بألم وكأنني دهستني حافلة

أعلنت المذيعة إنجي علي إصابتها بفسروس كورونا المستجد، من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

حيث نشرت إنجي علي صورة لإيجابية فيروس كورونا، كما شاركت صورة أخرى توضح ارتفاع درجة حرارتها إلى 38.8 درجة، وعلقت على الصور قائلة: «أنا إيجابي كورونا، وهذه هي المرة الأولى منذ بداية هذه الجائحة».

إنجي علي تكشف أعراض إصابتها بكرورنا

وتابعت: «أنا أصيبت بكوورنا وهذا شعور مروع، أنا لست متأكدة أخذت الكورونا من مين ولكن لو حد اختلط بيا على مدار اليومين الماضيين من فضلكم أجروا اختبار كورونا».

كما تحدثت عن أعراض إصابتها بكوورنا، موضحة: «أشعر وكأنني دهستني حافلة، ولا أستطيع التحرك دون ألم، ولا أستطيع رفع رأسي لأعلى وهناك ألم في الصدر، سوف يمر إن شاء الله، خلو بالكم».