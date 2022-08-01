«آمنة» لـ«مدبولي»: 50% من سكان البحيرة استفادوا من خدمات «حياة كريمة»

رحب اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته إلى محافظة البحيرة، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، مؤكدا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي محافظة البحيرة اهتماما كبيرا، حيث شهدت في عهده عدد من المشروعات التي قد يعجز البعض عن حصرها.

44 مليار جنيه تكلفة أولى مراحل حياة كريمة في البحيرة

وأضاف محافظ البحيرة، خلال عرض ألقاه على رئيس مجلس الوزراء على هامش زيارته للمحافظة، أنّ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في المحافظة، تكلفت 44 مليار جنيه في 6 مراكز تضم 8868 مشروعا في 20 قطاعا لخدمة أهالي المحافظة، موضحا أنّ عدد المستفيدين من المحافظة تتضمن 50% من تعداد المحافظة، بإجمالي 242 وحدة محلية، و3767 وحدة محلية.

وشدد «آمنة»، على أنّ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تجري نقلة نوعية للمستفيدين منهم، والبالغ عددهم في المرحلة الأولى نحو 50% من تعداد المحافظة، واصفا مبادرة الرئيس السيسي بـ«الإنسانية»، التي تسهم في الارتقاء بمستوى معيشة وحياة أهالينا.

مشروعات قومية في البحيرة في عهد الرئيس بـ80.5 مليار جنيه

وأشار المحافظ، إلى أنّ إجمالي عدد المشروعات القومية في محافظة البحيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي منصبه رئيسا للبلاد، تبلغ 4326 مشروعا قوميا بتكلفة 80.5 مليار جنيه، وجرى تنفيذ 60% من إجمالي 3656 مشروعا بتكلفة 49 مليار جنيه، وجار العمل على تنفيذ 621 مشروعا آخر بتكلفة 31.5 مليار جنيه بتكلفة 40%.

ولفت إلى أنّه يتم رفع كفاءة طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، فضلا عن 338 مشروعا في قطاع الري بالمحافظة بتكلفة 4.8 مليار جنيه، و157 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أنّ رئيس الوزراء وجّه بإنشاء كوبري بمنطقة إيتاي البارود بجوار القطار، وسيتم تسميته بكوبري الشهيد العقيد أركان حرب رامي حسانين، والذي ينقل المواطنين على جانبي السكة الحديد بصورة آمنة وآدمية.