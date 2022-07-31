محافظ المنيا يعقد اجتماعا مع الجهات المنفذة لمشروعات «حياة كريمة»

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، اجتماعاً تنسيقيا مع عدد من الجهات المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، وذلك لمناقشة مستجدات الأعمال التي يجري تنفيذها بالقرى المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية والمخططات التفصيلية للمناطق التي تم توصيل خدمات الصرف الصحي لها، للبدء في تنفيذ الأعمال.

جاء ذلك بحضور ممثلي فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مسؤولي شركتي الغاز الطبيعي والاتصالات، مهندسي دار الهندسة، والجهات المعنية.

تحقيق المستهدف من المشروعات طبقا للمعايير

واستعرض المحافظ مع الجهات، نسب التنفيذ الفعلية من الأعمال، كما ناقش مستجدات الأعمال ونسب ومعدلات الانجاز، بهدف دفع عجلة العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية وتذليل كافة العقبات، لتحقيق المستهدف من تلك المشروعات طبقا لمعايير الجودة والكفاءة ووفقا للجدول الزمني المحدد.

إعداد المخططات التفصيلية للصرف الصحي

ويجري العمل في تنفيذ 3476 مشروعا بإجمالي 192 قرية بمراكز المحافظة المدرجة في المبادرة الرئاسية.

وكان محافظ المنيا، قد وجه خلال الاجتماع الدوري لمتابعة مشروعات «حياة كريمة»، الأربعاء الماضي، بعقد اجتماع تنسيقي عاجل بحضور مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، شركتي الغاز الطبيعي، والاتصالات، مع إعداد المخططات التفصيلية للمناطق التي تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الصرف الصحي وشبكات المياه والوصلات المنزلية، موضحا بها نسب التنفيذ، لتسهيل عمل شركتي الغاز الطبيعي والاتصالات في إدخال الخدمة للمواطنين.