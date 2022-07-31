«حياة كريمة» تطلق أول قافلة موجهة لذوي الهمم بمركز شربين «فيديو»

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» إطلاق قافلة «معاك من بدري 1»، وهي أولى القوافل الموجهة للكشف المبكر وتقديم الخدمات الصحية والدعم النفسي والإرشاد الأسري لذوي الهمم وذويهم بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، في إطار التعاون بين محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة ومؤسسة حياة كريمة في الدقهلية.

القافلة اشتملت على تخصصات طبية

وأوضحت مؤسسة «حياة كريمة»، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، أن القافلة احتوت على تخصصات طبية مختلفة مثل «رمد، تخاطب، سمع، روماتيزم وتأهيل نفسية» بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب.

وكشفت مؤسسة «حياة كريمة» عن أنه تم توقيع الكشف الطبي على 80 مريضا من ذوي الهمم في مختلف التخصصات الطبية، كما تضمنت القافلة إلقاء محاضرة توعوية في مجال الإرشاد النفسي والأسري موجهة للحضور من آباء وأمهات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الدعم النفسي والأسري وعمل الاختبارات النفسية لعدد 40 من الحضور.

من المقرر تحويل 25 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات الجامعية

وأوضحت مؤسسة «حياة كريمة» قامت بتشخيص الإعاقة لعدد (14) طفل وعمل ورشة عمل مهارية لعدد (11) طفل وعمل أنشطة ترفيهية للأطفال الحاضرين، موضحة أنه من المقرر تحويل 25 حالة من المرضى المتقدمين للكشف بالقافلة لتلقي العلاج بالمستشفيات الجامعية طبقا للبروتوكول الموقع بين مؤسسة «حياة كريمة»، والمجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية.