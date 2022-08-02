لقاءات وندوات مكثفة لمواجهة التغيرات المناخية في سوهاج

تعمل الدولة على قدم وساق، لمواجهة التغيرات المناخية، التي تهدد مصر بل العالم، أجمع، وتقوم الدولة بمجهودات كبيرة في جميع محافظات مصر، بشأن تغير المناخ، والتصدي له عبر استخدام وسائل بديلة للطاقة عوضًا عن المصادر القديمة التي تسببت في العديد من أشكال التلوث والاحتباس الحراري.

وقال أشرف محمد بكري، منسق منصة سوهاج للتغيرات المناخية، إنّنا قمنا بتنفيذ العديد من الندوات التوعوية عن التغيرات المناخية تحت عنوان «بلدنا تستضيف قمه المناخ الـ 27»، بالتعاون مع العديد من المدريات والجمعيات، والمدارس، وتوعية الأطفال والسيدات، بدورهم في الحفاظ على البيئة.

مواجهة التغيرات المناخية وما تسببه من احتباس حراري

وأضاف «بكري»، أنّ الندوة هدفت إلى مناقشة التغيرات المناخية التي تواجه العالم في الوقت الراهن وتأثيرها على كل القطاعات والمجالاتالحياتية، متابعا بأنّ مواجهة التغيرات المناخية وما تسببه من احتباس حراري وانبعاثات حرارية أصبحت من الأمور الهامة التي تعمل جميع الدول والحكومات على مواجهتها للقضاء على نواتجها وتأثيراتها السلبية على المجتمعات.

جميع الندوات بدأت بتعريف الاحتباس الحراري وخطورته

وأوضح أنّ جميع الندوات بدأت بتعريف الاحتباس الحراري وخطورته، ومدى تأثيره على إنتاجية وجودة المحاصيل الزراعية، وأسباب التغيرات المناخية من حرق المخلفات والوقودوالقطع الجائر للغابات وتم توضيح ما يعرف بالتسلسل الزمني للتعامل مع قضية تغير المناخ على المستوى المصري، والدولي وكذلك ومنظمة الأرصاد العالمية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.