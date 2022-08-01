رابط وخطوات تسجيل قراءة العداد بشركة كهرباء مصر الوسطى

مع بداية كل شهر يسعى عدد كبير من المواطنين، للبحث عن خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء، من خلال الآليات التي وفرتها وزارة الكهرباء، ومنها التسجيل عبر موقع منصة الكهرباء الموحدة، أو عبر الشركة التابع لها الموقع الجغرافي للمواطن بشكل مباشر في محاولة من المواطنين للاطمئنان على إصدار فاتورة تعبر عن استهلاكه الفعلي دون أخطاء.

إطلاق خدمة تسجيل قراءة عداد الكهرباء إليكترونياً بشركة مصر الوسطى

وأطلقت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خدمة تسجيل قراءة عداد الكهرباء إليكترونياً من خلال المواطن ضمن خطة الشركة للتعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، وطمأنته على إصدار فاتورة تعبر عن استهلاكه الفعلي دون أخطاء.

رابط تسجيل قراءة العدادات عبر شركة كهرباء مصر الوسطى

وأتاحت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خدمة تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا ضمن عددا من الخدمات للتسهيل على المواطن، منها التقديم للعدادات الكودية بدلا من نظام الممارسة للمباني العشوائية، وتسجيل قراءة العدادات ومعرفة قيمه استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية.

يمكنك الضغط هنا لتسجيل قراءة عداد كهرباء منزلك

خطوات تسجيل قراءة العدادات عبر شركة كهرباء مصر الوسطى

1- الدخول عبر الرابط التالي http://www.meedco.gov.eg/Reading_meter.aspx

2- يختار المواطن القطاع التابع له والذي يتضمن المحافظة والمراكز والهندسة.

3- يكتب المواطن رقم عداد الكهرباء الخاص به.

4- الضغط على كلمة استعلام.

5- بمجرد الضغط على كلمة استعلام سيتم الانتقال إلى صفحة جديدة تتطلب اسم مدخل الطلب ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والرقم القومي.

6- يتم كتابة رقم قراءة عدادك الحالية في الخانة المخصصة لذلك.

7- الضغط على كلمة إدخال.