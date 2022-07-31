الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أغسطس في شركة مصر الوسطى.. 3 خطوات

يحاول العديد من المواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر محركات البحث، لمعرفة قيمة الفاتورة، وتحديداً مع الأيام الأولى من بداية كل شهر، لذا تستعرض «الوطن» كيفية الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أغسطس في شركة مصر الوسطى 2022، وهي الشركة التي تضم محافظات الفيوم، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والوادي الجديد.

رابط الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أغسطس شركة مصر الوسطى 2022

ويمكن لأي مواطن معرفة فاتورة الكهرباء الخاص به والخاصة بشهر أغسطس داخل المحافظات الخمس التابعين لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي شركة مصر الوسطى، والذي يمكن الوصول إليه عن طريق الضغط على هذاالرابط

http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx

خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء أغسطس شركة مصر الوسطى 2022

ويستطيع أي مواطن معرفة استهلاكه الشهري وقيمة ذلك الاستهلاك، وذلك من خلال هذه الخطوات:

1 - الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.. اضغط هنا.

2 - ستظهر أمامك الصفحة الرسمية لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وبعدها يتم إدخال كل البيانات المطلوبة، وهي كالتالي:

- أولا يتم اختيار اسم المحافظة من أصل عدد 5 محافظات، وهي الفيوم، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والوادي الجديد.

- ثانيا يتم اختيار الهندسة، وهي عبارة عن المدينة أو المركز الذي يتواجد داخله سواء المنزل أو النشاط، حيث إن اختيار اسم الهندسة مكتوب داخل فاتورة الكهرباء القديمة، وتحديداً على يمين الفاتورة الورقية.

- وأخيرًا يتم كتابة رقم الاشتراك وهو المدون في أعلى فاتورة الكهرباء الورقية.

3 - في الخطوة الأخيرة، يتم الضغط على أيقونة تظهر باللون الأزرق تحت اسم اظهار الفاتورة، وبعدها على الفور ستظهر أمامك الفاتورة الجديدة، إضافة إلى آخر فاتورتين.