طرق الاستعلام عن الفواتير في محافظات شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

مع بداية كل شهر يرغب أعداد كبيرة من المواطنين في معرفة قيمة فاتورة الكهرباء، ومنهم من يتبع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، والتي تضم 5 محافظات، وهي المنيا، والفيوم، وأسيوط، والوادي الجديد، وبني سويف، وتوضح «الوطن» كيفية معرفة قيمة استهلاك وفاتورة الكهرباء لمن يتبع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.. طريقة الاستعلام عن الفاتورة

ويستطيع كافة المواطنين التابعين لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والذين يصل عددهم لـ 4 مليون مشترك في عدد 5 محافظات المنيا، وأسيوط، وبني سويف، والوادي الجديد والفيوم، معرفة قيمة فاتورة الكهرباء من خلال اتباع الخطوات التالية:

- أولا: يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وذلك عن طريق الضغط على هذا الرابط.

- ثانياً: في الخطوة الثانية يجب كتابة مختلف البيانات التي يطلبها الموقع، ومن أبرزها الآتي: كتابة اسم القطاع الذي يتبع له المواطن، ومعناها المحافظة التي يتواجد داخلها من إجمالي الـ 5 محافظات.

- ثالثاً: يتم اختيار الرفع الذي يتبع له الشخص، وهي المركز أو المدينة الموجد داخلها النشاط أو المنزل، ومعرفة اسم الفرع تتطلب فحص الشخص لفاتورة الكهرباء القديمة وسيجد اسم الفرع مكتوب على يمين الفاتورة.

- رابعاً: ينبغي على الشخص كتابة رقم الاشتراك داخل المكان المخصص له، حيث أن رقم الاشتراك يتكون من عدد 10 أرقام.

- خامساً: في الخطوة التالية يجب على الشخص الضغط على أيقونة باسم «إظهار الفاتورة».

- سادساً: الخطوة الأخيرة إدخال مختلف البيانات المطلوبة سوف تظهر قيمة فاتورة الكهرباء، بالإضافة إلى الفاتورتين السابقتين.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.. لينك الاستعلام عن الفاتورة

ولمن يرغب في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ويتبع شركة مصر الوسطى يجب عليه الدخول على الموقع المخصص من خلال الضغط على ذلك الرابط.