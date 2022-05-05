الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة مصر الوسطى 2022.. الرابط والخطوات

يرغب العديد من المواطنين في أكثر من محافظة بأنحاء الجمهورية في معرفة قيمة فاتورة الكهرباء وتحديداً مع الأيام الأولى من بداية كل شهر، لذا تستعرض «الوطن» كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة مصر الوسطى 2022، وهي الشركة التي تضم عدة محافظات وهي: «الفيوم، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والوادي الجديد».

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة مصر الوسطى 2022

ويستطيع جميع المواطنين داخل المحافظات الخمس التابعين لشركة مصر الوسطى؛ لتوزيع الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة مصر الوسطى، والذي يمكن الوصول إليه عن طريق الضغط على هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة مصر الوسطى 2022

1 - الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية للاستعلام عن فواتير الكهرباء، وبعدها يتم اختيار «شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء» من بين قائمة طويلة لمختلف شركات توزيع الكهرباء.

البيانات المطلوبة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة مصر الوسطى 2022

3 - ستظهر على الفور أمامك الصفحة الرسمية لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وبعدها يتم إدخال كل البيانات المطلوبة، وهي كالتالي:

- أولا يتم اختيار اسم المحافظة من أصل عدد 5 محافظات وهي «الفيوم، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والوادي الجديد».

- ثانيا يتم اختيار الهندسة، وهي عبارة عن المدينة أو المركز الذي يتواجد داخله سواء المنزل أو النشاط، حيث إن اختيار اسم الهندسة مكتوب داخل فاتورة الكهرباء القديمة، وتحديداً على يمين الفاتورة الورقية.

- وأخيرًا يتم كتابة رقم الاشتراك وهو المدون في أعلى فاتورة الكهرباء الورقية.

4 - في الخطوة الأخيرة، يتم الضغط على أيقونة تظهر باللون الأزرق تحت اسم «إظهار الفاتورة»، وبعدها على الفورستظهر أمامك الفاتورة الجديدة، إضافة إلى آخر فاتورتين.