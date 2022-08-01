حمامات كليوباترا بمطروح.. مقصد سياحي وملاذ المصريين في الصيف

حمامات كليوباترا واحدة من أشهر المزارات السياحية في مدينة مرسى مطروح، ويقبل علي زيارتها المصطافون خلال موسم الصيف، خاصة أنها تقع على البحر المتوسط مباشرة غرب مطروح بحوالي 15 كيلومترا، وذلك في طريق شاطئ الغرام.

والحمامات من أجمل المزارات السياحية ذي الطبيعة الخاصة بمكونها الصخري الرائع على الشاطئ، وكذلك الممشى الزجاجي المؤدي إليه والذي يلهم جميع الزائرين بالاستمتاع به والتقاط الصور التذكارية بداخله.

تاريخ حمامات كليوباترا

وذكرت صباح توفيق مدير عام السياحة والمصايف بمحافظة مطروح لـ«الوطن»، أن حمامات كليوباترا لها تاريخ عريق، ويرجع إلى زيارة ملكة مصر كليوباترا قديما إلى مرسى مطروح، ودخولها حمام صخري واستحمامها به، حيث كانت تجلس بداخل الحمام بينما تدخل مياه البحر إليه من اتجاه وتخرج من الاتجاه الآخر، بحسب طبيعة الأمواج..

وأشارت «توفيق»، إلى أن كليوباترا كانت تستجم داخل هذا الحمام، ومن هنا ذاعت شهرة المكان واستمد اسمه.

ولفتت إلى أن الحمامات من أشهر المزارات التي تهتم بها المحافظة باعتباره مقصدا للسائحين الأجانب من مختلف دول العالم، وكذلك المصريين على مدار موسم الصيف، مشيرة إلى المنشورات السياحية المترجمة لعدة لغات والتي توزع على الوفود الأجنبية تتضمن معلومات عن هذا المقصد.

تطوير حمامات كليوباترا

من جانبه، أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تطوير حمامات كليوباترا خلال الفترة الأخيرة، من الخارج والداخل، وعمل جراج للسيارات للزائرين، وتمثال للملكة كليوباترا وبابة كبيرة للمزار، وإنشاء ممشى صخري منذ الدخول، ثم ينتهي ويبدأ ممشى آخر زجاجي على مياه البحر، يصل حتى الحمام الصخري.

كما يتضمن التطوير إنشاء كافتيريا ودورات مياه، وشبكة كهرباء بالمدخل، ليسمح بزيارة الحمامات ليلا بعد الغروب في ظل الإقبال على زيارته كأحد أهم المعالم السياحية في مطروح والتي لها تاريخ كبير، مع متابعة المزار من خلال المحافظة.

مواصلات حمامات كليوباترا

وتفتح حمامات كليوباترا أبوبها من الساعة الثامنة صباحا، وتوجد مواصلات عامة للمزار من خلال مشروع نقل الركاب وسط مدينة مرسي مطروح بموقف القصر، وسيارات الميكروباص التي تصل حتي الحمام وشاطئى كيلوباترا والغرام.