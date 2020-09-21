صور.. أمواج عالية تضرب مطروح وتهدد بانهيار ممشى "كليوباترا"

شهدت محافظة مطروح ارتفاع أمواج البحر المتوسط على طول سواحل المحافظة، حيث ضربت الأمواج الشديدة منطقة "حمام كليوباترا" السياحية الشهيرة، في مدينة مرسى مطروح، مما يهدد بانهيار الممشى الزجاجي للحمام، بسبب سرعة الرياح.

وتعرض ممشى "حمام كليوباترا"، الذي يُعد أحد المزارات السياحية في المدينة الساحلية، للانهيار في نفس التوقيت من العام الماضي، بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج، وأوصت الشركة المنفذة للمشروع بالبدء في إجراءات فك الممشى الزجاجي، مع نهاية موسم الصيف، للحفاظ عليه من التحطم بسبب موجات الطقس السىء على مدار موسمي الخريف والشتاء، وإعادة تركيبة مرة أخرى مع بداية فصل الصيف.

ورصدت "الوطن" بالصور ارتفاع الأمواج التي بدأت تضرب الممشى الزجاجي وحمام كليوباترا، في ظل استمرار فتحه أمام الزائرين حتى الآن، رغم تحذيرات هيئة الأرصاد بقدوم موجة من الطقس السيئ، واحتمالية سقوط أمطار تصل لدرجة السيول فى بعض المحافظات.

وأعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، رفع درجة الاستعداد بمراكز ومدن المحافظة، لمواجهة موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والسيول المحتملة، والتأكد من جاهزية جميع الأجهزة المعنية، لمواجهة أي حادث طارئ.

وكلف "شعيب"، اليوم، رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والحماية المدنية وجميع الجهات المعنية، بضرورة رفع حالة الطوارئ، واتخاذ جميع التدابير، والإفادة بما تم من جاهزية المعدات ومخرات السيول في كل مركز، تحسباً لأي طارئ، والإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية.