عاجل.. رئيس الوزراء: مشروعات حياة كريمة فرصة لتوطين الصناعة في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات المبادرة؛ نظرا لتأثر سلاسل الإمداد العالمية، ولتعزيز فرص توطين الصناعة، والاعتماد على التكنولوجيا المحلية، بالشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بمكونات مشروعات البنية التحتية.

مشروعات حياة كريمة في البحيرة

جاءت تصريحات مدبولي، على هامش جولة تفقدية بـ محافظة البحيرة، لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير وتنمية الريف المصري بمحافظة البحيرة، يرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسؤولي الهيئة الهندسية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنّ الجولة تأتي استكمالا للجولات التفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية الريف المصري بمختلف المحافظات، للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، سعيا لدفع العمل بهذه المشروعات وتوفير حياة لائقة لأهالينا، رغم كل التداعيات التي تواجهها الدولة المصرية جرّاء الأزمة العالمية الراهنة.

رفع كفاءة القرى المستهدفة

وقال اللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنّه يتم تنفيذ مشروعات رفع كفاءة القرى المستهدفة بالمحافظة، من خلال المحاور التي تستهدف النهوض بجميع مكونات البنية الأساسية من المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وغيرها، إلى جانب المحور الخدمي الذي يشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية، والإطار الزمني التنفيذي المحدد.

وأشار اللواء أشرف حسني، إلى أنّ عدد المراكز التي شملتها المبادرة بالمحافظة 6 مراكز بإجمالي 42 وحدة محلية قروية تضم 3967 قرية وتابعا، وتغطي هذه المشروعات 50% من مساحة المحافظة، حيث تقدم خدماتها لنحو 50% من مواطني المحافظة، ويصل إجمالي عدد السكان في المراكز المستهدفة إلى 3.5 مليون مواطن.