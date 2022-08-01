مسؤولو حياة كريمة في البحيرة لـ مدبولي: نفذنا 8868 مشروعا بنسبة 75%

عرض الدكتور هشام آمنة، محافظ البحيرة، الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» في نطاق المحافظة، على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، على هامش الجولة التفقدية التي يجريها في نطاق المحافظة، يرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

20 قطاعا لمشروعات حياة كريمة في محافظة البحيرة

وقال «آمنة»، في العرض، إنّ إجمالي عدد مشروعات المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة تُقدر بنحو 8868 مشروعا، بمتوسط تنفيذ 75%، موضحا أنّ مشروعات الخطة تضم 20 قطاعا تعمل عليها عدة جهات، بينها الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، ومشروعات الخطة الاستثمارية.

وأهدى المحافظ، رئيس الوزراء، كتاب الله الكريم، ودرع محافظة البحيرة، تكريما لدعمه جهود المحافظة.

وقال العميد أحمد زكي، رئيس الشعبة الهندسية في المنطقة الشمالية العسكرية، إنّ الشعبة تنفذ مشروعات تطوير في 43 قرية و3423 تابعا.

101 مشروع بمجال الشرب والصرف.. و42 في الزراعة و53 في الري

وأضاف رئيس الشعبة الهندسية في المنطقة الشمالية العسكرية، في عرضه على رئيس الوزراء، أن الشعبة تعمل على تنفيذ 101 مشروع بمجال مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، و42 مشروع في قطاع الزراعة، و53 مشروع في مجال الري.

ولفت إلى تنفيذ 218 مشروعا في قطاع الصحة، بإجمالي 150 مشروعا «إنشاء جديد»، و50 مشروعا «رفع كفاءة»، و18 مشروعا للتطوير، بإجمالي 173 وحدة صحية أو مركز صحي، و45 نقطة إسعاف.

696 مشروع في مجال الصرف الصحي.. و218 مشروع في الصحة

وأشار العميد أحمد زكي، إلى العمل على تنفيذ 696 مشروعا في مجال الصرف الصحي، بينها شبكات انحدار بطول 2070 كيلو متر، و23 محطات معالجة، و274 رافع صرف صحي، و197 خطوط طرد بطول 901 كيلو متر.

وشدد على العمل على تنفيذ المشروعات بنسب تنفيذ مرتفعة، مستعرضا نسب التنفيذ في كل قطاع.