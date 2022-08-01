رابط وخطوات التسجيل في منصة الكتاب الإلكتروني بـ جامعة بني سويف

تعد منصة الكتاب الإلكتروني بجامعة بني سويف أحد الأدوات الهامة التي اتاحتها الجامعة أمام الطلاب والأساتذة في إطار توجهها لتحقيق التحول الرقمي على كل المستويات والأصعدة، وبما يسهم في توفير المادة العلمية للطلاب أون لاين عبر منصات الجامعة المختلفة بما يضمن الحفاظ على أطراف المنظومة التعليمية، حيث يتم إتاحة الكتب عبر منصة الجامعة الإليكترونية والتي تتيح للطالب البحث والاطلاع في ظل أن التعليم الجامعي قائم على البحث والاطلاع من المراجع والكتب المختلفة المتعددة، وليس من كتاب واحد مطبوع.

رابط الدخول لـ منصة الكتاب الإلكتروني بجامعة بني سويف

وأتاحت جامعة بني سويف رابط اليكتروني يمكن لأعضاء المنظومة التعليمية بالجامعة الدخول للوصول الى منصة الكتاب الإلكتروني إليه من خلال عدد من الإجراءات وتسجيل البيانات عبر الموقع، وللدخول على الموقع اضغط هنا

التسجيل في منصة الكتاب الإلكتروني بجامعة بني سويف

1- الضغط على الرابط التالي http://www.ebook.bsu.edu.eg/

2- الدخول على صفحة تسجيل دخول الطلاب عبر الرابط.

3- إدخال الاسم.

4- كتابة الرقم القومي باللغة الإنجليزية.

5- كتابة كلمة المرور التي حصل عليها الطالب بكليته.

الكتاب الإلكتروني يضمن تخفيف النفقات ويتيح تنوع المعلومات والمصادر

من جانبه قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن الكتاب الإلكتروني يضمن تخفيف النفقات والمصروفات على الطلاب، وإتاحة جميع المعلومات لهم، بالإضافة إلى عرض المواد العلمية بشكل جذاب، بجانب اكتشاف طاقات الطلاب الإبداعية، والاعتماد علي المراجع والمواد التعليمية المختلفة، فضلا عن سهولة الوصول للمواد التعليمية عبر موبايل.

وأشار «حسن» إلى أن جامعة بني سويف تسعى إلى التحول الرقمي بالمستويات كافة بما في ذلك تحويل الكتب المطبوع إلى إليكتروني، لتوفير المادة العلمية للطلاب أون لاين عبر منصات الجامعة المختلفة.