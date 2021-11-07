منصة الكتاب الإلكتروني لجامعة طنطا.. سهولة للطالب وضمان للمؤلف

في شهر أغسطس الماضي أعلنت جامعة طنطا تطبيق منظومة أو منصة الكتاب الإلكتروني داخل كلياتها ومعاهدها، لتكون نظاماً بديلا للكتاب الورقي، وذلك في إطار خطة الجامعة للتحول الرقمي، والتي تطبقها الجامعة دعما لمنظومة التحول التي تتبناها الدولة.

منصة الكتاب الإلكتروني لجامعة طنطا.. إلغاء الكتاب الورقي

وقال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، إن تطبيق منظومة الكتاب الإلكتروني داخل كليات ومعاهد الجامعة بدأ في 31 أغسطس الماضي، ما يساعد الطالب في الوصول للكتاب من خلال منصات الجامعة بكل سهولة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن مجلس إدارة جامعة طنطا، قرر اعتماد منظومة أو منصة الكتاب الالكتروني كمنصة بديلة إلكترونية متطورة للكتاب الجامعي، ودعمًا لمنظومة التحول الرقمي التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بمنظومة العمل بمؤسسات الدولة، وإعمالا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بشأن إلغاء الكتاب الورقي.

المنظومة الجديدة تحافظ على الملكية الفكرية

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن منصة الكتاب الإلكتروني داخل كليات جامعة طنطا تضمن حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين بوضع «QR code» على صفحات الكتاب الإلكتروني لمنع تصويره وتداوله لغير الطالب، والإتاحة الكاملة للوصول للكتاب الإلكترونى من خلال منصات الجامعة الإلكترونية، وتطبيق كل معايير النشر للكتاب الإلكترونى طبقاً لما هو متعارف عليه لضمان جودة المحتوى.

سهولة الوصول للكتاب

وأضاف رئيس جامعة طنطا، أن منصة الكتاب الإلكتروني المتطورة تستهدف سهولة وصول الطالب للكتاب الإلكتروني من خلال حسابه الرسمي على المنصة الرقمية للجامعة، عن طريق استخدام كود التعريف الخاص بالطالب نفسه.