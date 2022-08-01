محافظ البحيرة يهدي رئيس الوزراء نسخة من كتاب الله: زيارتكم تدفعنا لمزيد من العمل

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم جولة تفقدية بمحافظة البحيرة؛ لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية الريف المصري بالمحافظة، رافقه خلالها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسؤولي الهيئة الهندسية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأهدى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نسخة من المصحف الشريف، ودرع المحافظة، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معربا عن تقديره لزيارته، ومؤكدا أنّها تسهم في دفع العمل بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، خاصة مشروعات حياة كريمة.

مشروعات حياة كريمة

وفي مستهل زيارته للمحافظة، أكد رئيس مجلس الوزراء أنّ هذه الجولة تأتي استكمالا للجولات التفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية الريف المصري بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، سعيا لدفع العمل بهذه المشروعات وتوفير حياة لائقة لأهالينا، رغم كل التداعيات التي تواجهها الدولة المصرية جرّاء الأزمة العالمية الراهنة.

الاعتماد على المكونات المحلية

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنّ هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع، في تنفيذ مشروعات المبادرة؛ نظراً لتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وبما يمثل كذلك تعزيز فرص توطين الصناعة، والاعتماد على التكنولوجيا المحلية، بالشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بمكونات مشروعات البنية التحتية.

من جانبه، رحب اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية والمسئولين المرافقين، مؤكدا أنّ الزيارة تعكس اهتمام ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحافظة البحيرة التي شهدت في عهده تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وأبرزها المبادرة الإنسانية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، والتي تغير وجه الحياة بمراكزها وقراها.

وفي هذا الإطار، تحدّث اللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن مشروعات رفع كفاءة القرى المستهدفة بالمحافظة، وذلك من خلال المحاور التي تستهدف النهوض بجميع مكونات البنية الأساسية من المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وغيرها، إلى جانب المحور الخدمي الذي يشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية، والإطار الزمني التنفيذي المحدد.

وأشار اللواء أشرف حسني، إلى أنّ عدد المراكز التي شملتها المبادرة بالمحافظة 6 بإجمالي 42 وحدة محلية قروية تضم 3967 قرية وتابعا، وتغطي هذه المشروعات 50% من مساحة المحافظة، حيث تقدم خدماتها لنحو 50% من مواطني المحافظة، ويصل إجمالي عدد السكان في المراكز المستهدفة إلى 3.5 مليون مواطن.

4325 مشروعا قوميا في البحيرة

وقدم محافظ البحيرة عرضا عن أهم المشروعات القومية، التي بدأ العمل في تنفيذها بالمحافظة منذ 2018 حتى الآن وعددها 4325، بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها 80.5 مليار جنيه، مشيرا إلى الانتهاء من 3634 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 49.5 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ تصل إلى 61%، وجار العمل بـ691 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 31 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ 39% بالقطاعات المختلفة، فضلا عن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يتكلف تنفيذها 44 مليار جنيه.

تنمية الريف المصري

وقدم اللواء هشام آمنة عرضا عن أبرز المشروعات القومية في نطاق المحافظة بوجه عام، وكذا مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية الريف المصري بوجه خاص، مشيرا إلى أنّه فيما يتعلق بمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، فهناك 157 في هذا القطاع بتكلفة إجمالية تبلغ 13.1 مليار جنيه، جرى تنفيذ 77 مشروعا منها، وجار العمل في 80، مستعرضا في هذا الصدد نماذج من العمل في محطة مياه المحمودية، وتوسعات محطة صرف إدكو، إضافة إلى محطة صرف صحي النجيلة بكوم حمادة، ومحطة مياه المجد بالرحمانية، إلى جانب محطتي راس كاوتش وعقد 4 بكفر الدوار، ومشروع تجميع ونقل مياه الصرف الصحي لقريتي حمد منيسى وروضة المغازى، والصرف الصحي بالمعدية.

وتطرق اللواء هشام آمنة، إلى مشروعات الطرق والكباري بالمحافظة والتي يصل عددها إلى 57 مشروعا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 25 طريقا وإقامة 4 كباري، وجار العمل بتنفيذ 11 طريقا و16 كوبري، إضافة إلى المحور الرابط، والقطار السريع، ومحور المحمودية، مستعرضا أمام رئيس الوزراء في هذا الصدد من خلال اللقطات المصورة مشروع إنشاء كوبري مشاة الشهيد العقيد رامي حسنين بإيتاي البارود، وتنفيذ كوبري دمنهور العلوي، إضافة إلى افتتاح كوبرى المشاة أعلى الطريق الزراعي بقرية زهرة بكفر الدوار، فضلا عن رفع كفاءة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وإلغاء التقاطع مع مدخل كوم اشو وكنج عثمان بكفر الدوار، وإنشاء كوبري معمل القزاز بكفر الدوار، وكوبرى الحويحى، وكوبري دسونس أم دينار العلوي، فضلا عن مشروع رفع كفاءة طريق دمنهور المحمودية، إضافة إلى رفع كفاءة طريق إدكو - دمنهور من مدخل مدينة إدكو حتى كوبرى عاشور بطول 27 كم، وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الزراعي أمام منطقة دنشال، ورفع كفاءة كل من طريق دمنهور المحمودية والطريق الصحراوي، كما استعرض المحافظ أعمال تطوير دوران أبو حمص بالطريق الزراعي.

مشروعات تبطين وتأهيل الترع

وفيما يتعلق بمشروعات قطاع الري، فأشار محافظ البحيرة إلى أنها تشمل 338 مشروعا، منها 150 مشروعا للري، بجانب تبطين 188 ترعة ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، لافتا إلى أنّ أهم مشروعات قطاع الري تتركز في محطة صرف كل من الخيري، والدشودي، وشريشرة، وتروجي، ومحطة طابية العبد برشيد التي تم افتتاحها، كما أشار المحافظ إلى محطة العفير بترعة جزيرة الجامع التي تعمل بالطاقة الشمسية، مستعرضا في الوقت ذاته عددا من نماذج الترع التي تم تأهيلها من بينها ترعة حبيب بمركز كفر الدوار مقارنة بوضعها السابق على التطوير.

أما فيما يخص قطاع الكهرباء، فنوّه اللواء هشام آمنة إلى أنّ هناك 441 مشروعا بتكلفة إجمالية تبلغ 11.1 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 285 مشروعا بتكلفة تقدر بنحو 10.7 مليار جنيه، بمعدل إنجاز تصل نسبته إلى 65%.

وفي قطاع الأبنية التعليمية، تحدث محافظ البحيرة عن أنّ مشروعات هذا القطاع تشمل تنفيذ 336 مدرسة بتكلفة قيمتها 2.2 مليار جنيه، حيث تم استلام 254 مدرسة منها بنسبة إنجاز تبلغ 73%، بينما فيما يخص قطاع التعليم العالي، فأشار المحافظ إلى أنّ هناك 9 مشروعات يتم تنفيذها في نطاق المحافظة في هذا القطاع بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 1.65 مليار جنيه، تم استلام 5 مشروعات منها، بينما تضم مشروعات قطاع الثقافة 5 مشروعات وتم الانتهاء من 4 مشروعات، ومن هذه المشروعات تطوير قصر الثقافة بكل من وادي النطرون، ودمنهور، ومركز ثقافي كوم الحاصل بالدلنجات.

وعن مشروعات قطاع الإسكان في محافظة البحيرة، فأوضح اللواء هشام آمنة، أنّ الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها في هذا القطاع تبلغ 7992 وحدة على 4 مراحل بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، مستعرضا عددا من نماذج الوحدات المقامة في كفر الدوار، ووادي النطرون، وغرب خط سوميد.

مشروعات الصحة

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، أشار المحافظ إلى المشروعات المدرجة ضمن هذا القطاع، ومنها المعهد الطبي القومي بدمنهور، ومستشفى كوم حمادة المركزي، ومستشفى دمنهور العسكري، موضحا أن إجمالي عدد المشروعات يبلغ 79 بتكلفة قيمتها 3.3 مليار جنيه، وفي هذا الصدد استعرض اللواء هشام آمنة عددا من نماذج المستشفيات ووحدات الغسيل الكلوي في نطاق المحافظة، إضافة إلى 14 سيارة إسعاف جديدة.

تطوير منظومة النظافة ومجابهة الأزمات والسيول

وخلال عرضه، تطرق محافظ البحيرة إلى تطوير منظومة النظافة ومجابهة الأزمات والسيول، من خلال 231 معدة جديدة للمساعدة في إحداث التطوير المنشود، لافتا إلى أنّ قطاع البيئة أصبح يتمتع بقدرات كبيرة بعد أن غدا لديه 890 معدة، و3 مصانع تدوير، بجانب مدفن صحي، و3 مقالب عمومية، إضافة إلى محطتي تجميع وسيطة، كما تم دعم الحماية المدنية بـ9 سيارات وتجهيزها بعدد 66 ماكينة شفط مياه.

وخصص اللواء هشام آمنة، جانبا من شرحه للحديث عن مشروع تطوير مدينة رشيد الأثرية الذي يشهد تنفيذ 18 مشروعا، تم الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعا منها، وتشمل المشروعات مجمع مواقف رشيد الجديد، وسوق الخضار النموذجي، وسوق السمك الجديد، كما يتم حاليا العمل على الانتهاء من تنفيذ إنشاء مبنى مرور رشيد بنسبة 95%، كما تم تطوير السجل المدني، ورفع كفاءة ممشى الكورنيش، وتطوير ميناء الصيد بنسبة تنفيذ تبلغ 97%.

وخلال عرضه أمام رئيس الوزراء عن المشروعات الجاري تنفيذها في نطاق محافظة البحيرة، أشار اللواء هشام آمنة إلى ما يتم تنفيذه حاليا من أعمال إنشاءات في مدينة رشيد الجديدة والعمارات السكنية ذات الطابع المميز، ومشروع بشاير الخير على مساحة 43.4 فدان، كما تحدث عن تطوير مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون بما يشمله ذلك من رصف طرق وإنارة دير الأنبا بيشوي، وأعمال إنارة طريق دير البراموس.

المجمع السكني للحرفيين

وفي الوقت ذاته، لفت المحافظ إلى مشروعات المناطق الصناعية بالمحافظة وعددها 335 بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون و85 بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى، مستعرضا نماذج لعدد من الوحدات والمجمعات الصناعية، كما تحدث المحافظ عن المجمع السكني للحرفيين، والمنطقة التجارية اللوجيستية بدمنهور.