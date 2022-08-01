قبل نتيجة الثانوية العامة.. تفاصيل برامج الجامعة المصرية اليابانية

نظمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، يوما مفتوحا استضافت فيه عدد 500 من طلاب الثانوية العامة واتاحت لهم الفرصة فى زيارة معامل الجامعة ومبنى الأنشطة الطلابية والمكتبة المركزية والمدن الجامعية والالتقاء مع عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

تنسيق الجامعات بكليات الجامعة المصرية اليابانية

أكد الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حرص الجامعة على تعريف طلاب الشهادة الثانوية العامة والشهادات المناظرة لها بالتزامن مع اقتراب مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وما يتبعه من بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات بكليات الجامعة والبرامج الدراسية التي تقدمها ومعرفة مميزات النموذج الياباني في التعليم الذي تطبقه الجامعة، وفرص التدريب الصيفي للطلاب في اليابان.

تعريف بالجامعة قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة

من جانبه، أوضح الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ‏للشئون الأكاديمية والتعليم ان هذا الملتقى الذي تم قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، يتيح للطلاب فرصة للتعرف على المميزات التي تقدمها الجامعة لطلابها ‏من برامج جديدة في أحدث العلوم‏ ونخبة من أعضاء هيئة ‏التدريس من مصر واليابان، وتوفير تدريب صيفي للطلاب في اليابان، ومنح دراسية بالمجان للمتفوقين ومعامل مجهزة بأحدث الأجهزة ‏التكنولوجية ومدن جامعية على أعلى مستوى وملاعب رياضية.

جولة بالمدن الجامعية لخريجي الثانوية العامة

كما تم اصطحاب خريجي الثانوية العامة خلال فعاليات اليوم المفتوح في جولة بالمدن الجامعية ودار الضيافة الخاصة بالجامعة ومبنى الأنشطة الطلابية الذي يضم حمام سباحة مغطى، وصالة بلياردو، وصالة إسكواش، وملاعب لكرة القدم والتنس وكرة اليد.