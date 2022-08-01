إحداها لـ عمرو دياب.. أبرز أغاني النجاح قبل نتيجة الثانوية العامة

تشارك الأغنية في العديد من المواقف والمناسبات، منها ما هو حزين أو أخرى بها فرحة النجاح، ولا سيما أغنيات تشارك طلاب الثانوية العامة في فرحتهم بتفوقهم الدراسي وحصولهم على نتائج مرتفعة في امتحاناتهم، ورغم شهرة أغنية «الناجح يرفع إيده» للعندليب عبدالحليم حافظ عن النجاح إلا أن هناك أغنيات أخرى تعبر عن فرحة الطلاب

الناجح يرفع إيده

الفنان عبدالحليم حافظ مشهور بأغانيه الرومانسية والعاطفية الرائعة إلا أنه حرص في الوقت ذاته على تنويع ما يقدمه من أعمال غنائية وكان من بينهم أغنية «الناجح يرفع إيده» الذي تعد من أشهر الأغاني التي تعبر عن النجاح والتفوق، ويحرص طلاب الثانوية العامة على ترديدها وإذاعتها عقب ظهور النتائج.

يا صم صم يا ثانوية

«يا صم صم يا ثانوية» أغنية نادرة للفنان عمرو دياب يتحدث فيها عن الثانوية العامة، والتي غناها خلال تتر مسلسل كوميدي بعنوان «مش معقول»، وهي من كلمات شوقي حجاب، وألحان هاني شنودة.

من الثانوية للكلية

الفنانة ليلى نظمي من النجوم الذين حرصوا على الغناء للثانوية العامة، فقدمت أغنية «من الثانوية للكلية»، معبرة فيها عن المراحل التي يخوضها طالب الثانوية حتى وصوله للكلية، وهي من ألحان منير مراد وكلمات فتحي قورة.

ونجحنا السنادي

«ونجحنا السنادي» من ضمن أغاني الثانوية العامة الشهيرة، والتي قدمها الفنان تامر حسني ضمن ألبوم «الجنة في بيوتنا»، وهي كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع جلال فهمي.

كله يرقص

ومن الأغاني الحديثة التي سلطت الضوء على الثانوية العامة، أغنية «كله يرقص» للفنان حكيم، وهي من كلمات أمل طائر، وألحان حسن إش إش، وتوزيع محمد صادق، وحازت على شهرة واسعة من بين الطلاب الناجحين.

الناجح

وفي عام 2012 قدمت الفنانة نانسي عجرم أغنية «الناجح» والتي لم تقتصر فقط على طلاب الثانوية العامة ولكن الطلاب الناجحين في كل الصفوف بما فيها الجامعة.