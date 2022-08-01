  الأعلى للجامعات الخاصة: لم نحسم آلية التقديم لطلاب الثانوية العامة 2022

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة المقبل، سيتم فيه حسم عددًا من الملفات الهامة المتعلقة بتنسيق القبول 2022، أبرزها تحديد الحدود الدنيا للقبول لمختلف الكليات، وكذلك آلية التقديم لطلاب الثانوية العامة 2022، والأعداد المقررة لكل كلية وغيرها من الملفات، مشيراً إلى أن موعد انعقاد المجلس متوقف على موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، لافتًا إلى أن الجامعات تواصل حاليًا تقديم طلبات الالتحاق لطلاب الشهادات المعادلة بمختلف الجامعات.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأوضح «الغر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس لم يكشف عن أي تفاصيل أو مؤشرات أو حدود دنيا للالتحاق والقبول بالجامعات الخاصة 2022، مؤكداً أن هناك عددًا من الضوابط والقواعد جرى وضعها لتحديد آلية عملية القبول لطلاب الثانوية العامة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور صديق عبدالسلام، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة السابق، ورئيس جامعة الأهرام الكندية، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات لتنسيق القبول 2022، لافتًا إلى أن الجامعة تستقبل حاليًا طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق، مؤكداً أن الجامعة ملتزمة بكافة الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

آلية القبول والالتحاق بالجامعات الخاصة

كما كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه من المتوقع أن يقر المجلس استمرارية آلية القبول والالتحاق بالجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة 2022 مثلما تم تطبيقها بنظام لقبول طلاب الشهادات المعادلة، إذ يستطيع الطلاب التقديم في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها مباشرة، من خلال الموقع الإلكتروني لكل جامعة، على أن تسجل كل جامعة، الطلاب المتقدمين إليها على النظام المركزي التابع لمركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة يوميًا.

وأوضحت المصادر أن قبول الطلاب المتقدمين للكليات بالجامعات يتم طالما كان مجموعهم أعلى من الحد الأدنى مع توافر أماكن شاغرة بالكليات، وفي حال تقدم أعداد من الطلاب أكثر من الأماكن الشاغرة بالكليات يتم اختيار الطلاب الأعلى مجموعًا.