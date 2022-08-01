ارتفاع أسعار الذهب 16 جنيها.. وعيار 21 يفوق التوقعات

كشفت مؤشرات الأسعار المحلية للذهب، عن ارتفاع سعر عيار 21 نحو 16 جنيها، حيث سجل 1030 جنيها للجرام بدلا من 1020 خلال تعاملات امس، بينما سجل عيار 24 قيمة 1184 جنيها.

ارتفاع أسعار الذهب

وذكرت شعبة الذهب والمشغولات الذهبية في الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان عنها، أنّ ارتفاع الأسعار جاء نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، ما يؤثر بشكل واضح على الأسعار المحلية، حيث سجل سعر الجرام عيار 18 قيمة 888 جنيها، كما بلغ سعر الجنيه الذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8288 جنيها.

وافتتحت أسعار الذهب تداولات الأسبوع الماضي عند 987 جنيها لعيار 21، لكنها أنهت التداولات خلال الأسبوع الماضي على ارتفاع ليسجل 1013 جنيها.