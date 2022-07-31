مجلس الذهب العالمي يعلن انخفاض تدفقات المعدن من الصناديق الاستثمارية

قال تقرير لمجلس الذهب العالمي، إن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، سجلت تدفقات صادرة متواضعة خلال الربع الثاني من العام، وفقًا لتقرير اتجاهات الطلب على الذهب للربع الثاني من عام 2022.

وأضاف مجلس الذهب العالمي في تقرير له، أن صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، تخلت عن بعض مكاسبها في الربع الأول، أذ سجلت الحيازات العالمية انخفاضًا بمقدار 39 طنًا في الربع الثاني من هذا العام.

تدفقات بلغت 273 طنًا

وتجدر الإشارة، إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة من الذهب، أبلغت عن تدفقات داخلة في الربع الأول، بلغت 273 طنًا، وامتدت التدفقات الخارجة في شهر يوليو أيضًا، مع تسجيل أكبر تدفقات خارجية في الصناديق المدرجة في أمريكا الشمالية وأوروبا.

شهدت الصناديق المدرجة في أمريكا الشمالية، أكبر تدفقات خارجة خلال الربع الثاني، إذ خسرت 42 طناً، وتركزت التدفقات الخارجة بين أكبر الصناديق الأمريكية وأكثرها سيولة.

الصناديق الأوروبية

وشهدت الصناديق الأوروبية، تدفقات متواضعة للربع الثاني بلغت 5 أطنان فقط، وأشار تقرير WGC إلى أن النمو في المملكة المتحدة وألمانيا وإيرلندا وفرنسا، قابلته تدفقات خارجية من الصناديق التي تتخذ من سويسرا مقراً لها.

شهدت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة من الذهب في المنطقة الآسيوية خسائر طفيفة في الربع الثاني، وانخفضت الحيازات بنحو 1 طن، وكان المساهم الرئيسي في التدهور الإقليمي هو الصناديق التي تتخذ من الصين مقراً لها.

اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة الهندية 3 أطنان من التدفقات الداخلة في الربع الثاني. في غضون ذلك، كانت الصناديق المدرجة في مناطق أخرى تغييرات طفيفة خلال الربع ، مع تدفقات متواضعة إلى الصناديق الأسترالية ما أدى إلى نمو جزئي.