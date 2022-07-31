لماذا ارتفعت أسعار الذهب 20 جنيها خلال يومين؟.. «الغرف التجارية» توضح

شهدت أسعار الذهب المحلية ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات اليومين الماضيين، حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من 20 جنيها للجرام الواحد، وسجل عيار 21 قيمة 1020 جنيها بدلا من 998 جنيها خلال الأيام السابقة.

أسعار الذهب

وتساءل كثير من المواطنين عن أسباب ارتفاع الأسعار في السوق المحلي بهذا الشكل، رغم أنّها تحقق العديد من المكاسب للمواطنين الذين اشتروا الذهب خلال انخفاض اسعاره.

ولشرح أسباب هذا الارتفاع، قال عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ أسعار الذهب في مصر وفي جميع دول العالم ترتبط بالأسعار الخاصة بالبورصة العالمية، ما تسبب في ارتفاع الأسعار محليا.

ارتفاع الأسعار عالميا

وأضاف المغربي لـ«الوطن»، أنّ الأسعار العالمية ارتفعت نحو 50 دولارا للأوقية، ما ينعكس بشكل أساسي على السعر المحلي، حيث تأثرت الأسعار بقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي، والذي جاءت تلميحاته بأنّه قد لا يرفع سعر الفائدة بهذا الشكل مرة أخرى، وفي هذه الحالة يعد الذهب هو الادخار الأفضل والأمن من الدولار، كما أنّ الحرب الروسية جعلت من الذهب ملاذا آمنا لحفظ المدخرات.

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة الذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنّ أسعار صرف العملات تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب، حيث يتم استيراد عدد من مكونات الإنتاج من الخارج، مثل ألواح الأشكال التي يوضع عليها الذهب فبأخذ شكل الأخير له، وغيرها من المكونات الأخرى.

وذكرت عدد من التقارير الاقتصادية، أنّ أسعار الذهب وصلت إلى أعلى مستوياتها في 3 أسابيع، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 9.73% عالميا، لذلك تتأثر الأسواق المحلية بالأسعار العالمية.