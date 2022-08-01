سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 1-8-2022 في محلات الصاغة

تباين سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين داخل محلات الصاغة، نظرا لتابين الأسعار في الأسواق العالمية، لهذا يأتي البحث عن الأسعار اليومية محل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين.

وسعيا من بوابة «الوطن» بتوفير ما يبحث عنه القراء بشكل مستمر، نرصد من خلال هذا التقرير سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين الموافق 1 اغسطس، وباقي الأعيرة، والتي شهدت استقرارا وثباتا في الأسعار في بداية المعاملات اليوم في البورصات وأسواق المال، وجاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين الموافق 1 أغسطس، بين 866 جنيهًا، لعمليات البيع و874 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

اليوم الإثنين الموافق 1 اغسطس، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1010 جنيهات للبيع، و1020 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

مع بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 1 أغسطس، وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 1154 جنيهًا للبيع، و1166 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم الإثنين الموافق 1 أغسطس نحو 8160 جنيهًا للشراء، و8080 جنيهًا للبيع.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الإثنين الموافق 1 أغسطس، بين 1,154,286 جنيه لعمليات البيع، و1,165,714 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وفي أسواق المال سجل الذهب عيار 24 اليوم الإثنين الموافق 1 أغسطس، نحو 1,071 جنيه، بما يعادل 56.61 دولار، كما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 802.98 جنيه وأصبح يعادل 42.46 دولار، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد، نحو 936.82 جنيه أي ما يعادل 49.54 دولار، كما بلغ سعر الجنيه الذهب 7,495 جنيه، بما يعادل 396.31 دولار.