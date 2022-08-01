الكويت تصدر مرسوما أميريا لتشكيل الحكومة الجديدة بـ12 وزيرا

أصدرت السلطات الكويتية، اليوم الإثنين، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديد، وتضمّنت 12 وزيرا، وفقا لنبأ عاجل بثّته قناة «العربية» قبل قليل.

مرسوم كويتي لتشكيل الحكومة الجديدة

وكان الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الكويت، أصدر الأسبوع الماضي قرارًا بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.

تعيين رئيس مجلس الوزراء الكويتي

وأفاد تليفزيون الرسمي الكويتي، بأنّ الشيخ نواف الأحمد الصباح أصدر أمرًا أميريًا بتعيين الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، بحسب قناة «العربية».

والشيخ أحمد نواف الأحمد، هو النجل الأكبر لأمير الكويت، وهو عسكري برتبة فريق أول متقاعد بوزارة الداخلية الكويتية، وكان يشغل منذ مارس الماضي منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.