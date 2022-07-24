عاجل.. تكليف نجل أمير الكويت بتولي رئاسة الوزراء

أعلنت الكويت، مساء اليوم، تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل أمير البلاد، رئيسا جديدا للوزراء، ليحل محل رئيس وزراء الحكومة المستقيلة، الشيخ صباح الخالد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا».

تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الحكومة المقبلة

وأصدر ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى معظم مهام الأمير أواخر العام الماضي، مرسوما أميريا يتضمن تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الحكومة المقبلة.

الشيخ أحمد نواف يرشح أعضاء الوزارة الجديدة

وكلف المرسوم الأميري الشيخ أحمد نواف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على ولي العهد لإصدار مرسوم تعيينهم، كما رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المرسوم وإبلاغه إلى مجلس الأمة.

وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل.