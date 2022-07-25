من هو ‎أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس حكومة الكويت الجديد؟

بعد قرار تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء في الكويت، زادت عمليات البحث عن سؤال «من هو ‎أحمد نواف الأحمد الصباح؟»، وخصوصًا في الكويت، وذلك فور نشر الخبر على وكالة الأنباء الكويتية، مساء أمس، وصدور المرسوم الأميري من قبل ولي العهد الكويتي بشأن الحكومة الجديدة وتشكيلها واستكمال بقية الخطوات أمام البرلمان.

من هو ‎أحمد نواف الأحمد الصباح؟

وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية، أصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمراً بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف رئيساً للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، فمن هو أحمد نواف الأحمد الصباح.

المولد.. من هو ‎أحمد نواف الأحمد الصباح؟

وحول من هو ‎أحمد نواف الأحمد الصباح؟.. فهو سياسي وعسكري كويتي من مواليد 1956 وكان يشغل قبل توليه المنصب الحالي منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كما أنه النجل الأكبر للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

المناصب.. من هو ‎أحمد نواف الأحمد الصباح؟

بالبحث عن «من هو ‎أحمد نواف الأحمد الصباح؟»، وجد أنه تولى العديد من المناصب السابقة، إذ عمل بوزارة الداخلية برتبة فريق أول قبل أن يتقاعد ويشغل منصب محافظ محافظة حولي.

ومثّل أحمد نواف الأحمد الصباح أمير الكويت في مناسبات عديدة، وفي 19 نوفمبر من عام 2020 تم تعيينه نائبًا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير واستمر في المنصب حتى 9 مارس من العام الحالي.

كما كان أحمد نواف الأحمد الصباح عضوًا في الجمعية العمومية الخاصة بنادي العربي، وكان مديرًا للكرة خلال العصر الذهبي للنادي.

بالبحث عن «من هو ‎أحمد نواف الأحمد الصباح؟»، وجد أنَّه شغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للشرطة، وترأس أيضًا اتحاد الشرطة في دولة الكويت.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدَر أمراً بتعيينه رئيساً للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، مساء أمس.